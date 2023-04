Quốc lộ 10 dân phải trả phí nhưng đường tối như mực, tai nạn tăng cao, Cục Đường bộ chỉ đạo "nóng"

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu nhà đầu tư phải sửa chữa các đèn, thiết bị liên quan bị hư hỏng, đồng thời phải đảm bảo duy trì chiếu sáng đầy đủ, không để xảy ra tình trạng hệ thống đèn chiếu sáng không hoạt động, hoạt động không đầy đủ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, gây bức xúc dư luận.

Đoàn liên ngành của Ban An toàn giao thông thành phố kiểm tra thực trạng hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến QL.10. Ảnh CTTĐT HP.

Trước đó, Ban An toàn giao thông TP Hải Phòng cho biết, quý I/2023, trên địa bàn thành phố xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, 18 người chết, 3 người bị thương. Qua kiểm tra, rà soát các vị trí mất an toàn giao thông, các tuyến quốc lộ là Quốc lộ 10, Quốc lộ 5 có số người chết do tai nạn giao thông tăng cao với 8 vụ, 7 người chết, 1 người bị thương. Riêng trên Quốc lộ 10, xảy ra 6 vụ, chiếm hơn 31% tổng số vụ trên địa bàn, làm 5 người chết, chiếm gần 28% và 1 người bị thương, chiếm hơn 33%.

Quốc lộ 10 dân phải trả phí nhưng đường tối, khó quan sát gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho người tham gia giao thông. Ảnh: Nguyễn Đại.

Nguyên nhân chủ yếu của những vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 10 là do hệ thống an toàn giao thông thiếu hoặc xuống cấp như vạch sơn kẻ đường mờ, không rõ ràng; tiêu phản quang mờ không còn tác dụng; biển báo hiệu giao thông hiệu quả chưa cao do khuất tầm nhìn, đặt tại vị trí khó quan sát; dải phân cách giữa thấp không có tác dụng chống chói cho phương tiện đi ngược chiều; khu vực đông dân cư và nút giao không có điện chiếu sáng vào ban đêm; mặt đường dẫn vào cầu bị thu hẹp đột ngột, đường dẫn vào cầu và mặt cầu bị lún võng; một số vị trí lề đường bị dân đổ rác thải, lấn chiếm gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, như Dân Việt phản ánh, trên Quốc lộ 10 (đoạn qua khu vực TP. Hải Phòng) là tuyến đường có thu phí nhưng gần đây luôn trong tình trạng tối như mực do không có hệ thống đèn chiếu sáng, vạch kẻ đường bị mờ, hệ thống đèn phản quang trên dải phân cách cứng có cũng như không, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi báo Dân Việt phản ánh, UBND TP. Hải Phòng đã có công văn yêu cầu các đơn vị chức năng và chủ đầu tư khắc phục những bất cập về giao thông trên Quốc lộ 10.

Ngày 18/3 Hải Phòng đã lập đoàn kiểm tra công tác bảo đảm ATGT trên tuyến Quốc lộ 10 sau khi báo Dân Việt phản ánh

Được biết, trạm thu phí BOT Tiên Cựu trên QL10 đoạn Hải Phòng–Thái Bình bắt đầu thu phí từ năm 2019 do Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng quản lý và vận hành.

Mức phí qua trạm BOT Tiên Cựu trên Quốc lộ 10 thấp nhất là 35.000 đồng/lượt xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng; 50.000 đồng/lượt xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn; 75.000 đồng/lượt cho xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn; 120.000 đồng/lượt xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe container 20 fit; 180.000đồng/lượt xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe container 40 fit.