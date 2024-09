Quy định mới nhất phụ huynh cần biết khi chở trẻ em bằng xe máy từ 1/1/2025

Câu hỏi:

Bạn đọc Ngọc Thúy (Hà Nội) hỏi: Tôi được biết Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Vậy xin hỏi, theo luật mới này tôi được phép chở mấy trẻ em trên xe, độ tuổi cụ thể là bao nhiêu?

Trả lời:

Luật sư Ma Văn Giang - Công ty luật TNHH Niềm tin công lý, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho hay, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

Đáng chú ý trong luật này có nhiều sự thay đổi về các quy định liên quan đến phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ. Trong đó có các quy định mới về việc chở trẻ em trên xe phụ huynh cần lưu ý.

Cụ thể, Khoản 7 Điều 5 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định, khi chở trẻ em trên xe, thành viên trong gia đình có trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở thành viên khác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, sử dụng dây đai an toàn, ghế dành cho trẻ em hoặc có người lớn ngồi cùng trẻ em phía sau khi chở trẻ em dưới 06 tuổi bằng xe gắn máy, xe mô tô.

Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ trường hợp chở trẻ em dưới 12 tuổi thì được chở tối đa hai người.

Như vậy, theo luật sư Giang, độ tuổi tối đa của trẻ em được chở ba người theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 là dưới 12 tuổi, giảm 2 tuổi so với quy định tại Luật Giao thông đường bộ 2008 (14 tuổi).

Theo quy định mới, người lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ trường hợp chở trẻ em dưới 12 tuổi thì được chở tối đa hai người. Ảnh: Phạm Hưng.

Ngoài ra, theo luật sư Giang, điều 46 của luật này quy định, ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non và học sinh phải đáp ứng các yêu cầu sau đây nhằm đảm bảo an toàn và sự tiện lợi trong quá trình đưa đón trẻ:

Xe phải đáp ứng các điều kiện về an toàn, phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh và cảnh báo chống bỏ quên trẻ em, học sinh trên xe; Xe phải có niên hạn sử dụng không quá 20 năm; có màu sơn theo quy định của Chính phủ;

Xe phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định của pháp luật.

Mỗi xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học phải có ít nhất 1 người quản lý để đảm bảo an toàn cho trẻ trong suốt chuyến đi. Trường hợp xe lớn (trên 29 chỗ) chở từ 27 trẻ trở lên phải có ít nhất 2 người quản lý. Người quản lý và lái xe phải chịu trách nhiệm kiểm tra trẻ khi lên xuống xe và không được bỏ quên trẻ trên xe.

Người lái xe ô tô đưa đón trẻ em mầm non, học sinh phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách.