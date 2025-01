Cà Mau: Nữ hộ sinh hơn 30 năm cống hiến chịu thiệt khi không được hiểu rõ chính sách trợ cấp thôi việc

Bà Tái Thị Vinh cho biết, bản thân bà rất buồn khi gần 32 năm cống hiến nhưng do không được tư vấn đầy đủ chế độ, chính sách của Nghị định 29 nên không hoàn thiện hồ sơ nghỉ theo nghị định này, và giờ bản thân không được hưởng hàng trăm triệu đồng tiền trợ cấp. Ảnh: An An