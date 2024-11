Quy định mới về hàng hóa ký gửi theo ô tô khách từ năm 2025

Câu hỏi:

Bạn đọc Ngọc Thành (Hà Nội) hỏi: Tôi nghe nói bắt đầu từ tháng 1/2025, khi gửi hàng hóa người dân phải lập tờ khai gửi hàng hóa. Vậy xin hỏi thông tin này có đúng không và dựa trên quy định nào?

Trả lời:

Luật sư Ma Văn Giang - Công ty luật TNHH Niềm tin công lý, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho hay, trước đây người dân gửi hàng hóa mà không cần phải lập tờ khai gửi hàng hóa. Thông thường, người dân chỉ ghi thông tin người nhận, trả hàng và trả một khoản phí gửi hàng hóa cho lái xe.

Tuy nhiên, từ ngày 27/6/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Đường bộ 2024, trong đó có quy định về hàng hóa ký gửi theo xe ô tô khách phải lập tờ khai gửi hàng hóa từ năm 2025.

Cụ thể, Điều 68 Luật Đường bộ 2024 quy định về hàng hóa ký gửi theo xe ô tô vận tải hành khách, cụ thể như sau:

Hàng hóa ký gửi là hàng hóa gửi theo xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách mà người gửi không đi cùng trên xe, được thực hiện theo thỏa thuận giữa người kinh doanh vận tải và người gửi hàng.

Chỉ được nhận vận tải hàng hóa có kích thước, trọng lượng phù hợp với phương tiện và không thuộc hàng hóa cấm lưu thông, hàng hóa nguy hiểm, động vật hoang dã, hàng có mùi hôi thối, động vật, hàng hóa khác có ảnh hưởng đến sức khỏe của hành khách, môi trường.

Người có hàng hóa ký gửi phải lập tờ khai gửi hàng hóa, trong đó kê khai tên, số lượng, khối lượng hàng hóa; tên, địa chỉ, số định danh cá nhân của người gửi và người nhận hàng hóa.

Khi gửi hàng hóa theo xe ô tô khách người dân phải lập tờ khai gửi hàng hóa, và đơn vị kinh vận tải phải kiểm tra hàng hóa ký gửi và xác nhận vào tờ khai gửi hàng hóa mà người dân cung cấp. Ảnh: M.H.

Đơn vị kinh doanh vận tải có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa ký gửi theo tờ khai gửi hàng hóa và xác nhận vào tờ khai gửi hàng hóa. Tờ khai gửi hàng hóa được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản. Người nhận hàng hóa ký gửi phải xuất trình giấy tờ tùy thân khi nhận hàng.

Như vậy theo luật sư Giang, khi gửi ký gửi hàng hóa theo các xe ô tô khách người dân phải lập tờ khai gửi hàng hóa, và đơn vị kinh vận tải phải kiểm tra hàng hóa ký gửi và xác nhận vào tờ khai gửi hàng hóa mà người dân cung cấp.

Ngoài ra, việc bồi thường thiệt hại hàng hóa ký gửi thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cụ thể, đơn vị kinh doanh vận tải được miễn bồi thường thiệt hại hàng hóa ký gửi trong các trường hợp sau đây: Do đặc tính tự nhiên hoặc khuyết tật vốn có của hàng hóa ký gửi hoặc hao hụt ở mức cho phép;

Do việc bắt giữ hoặc cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hàng hóa ký gửi; Do nguyên nhân bất khả kháng; Do lỗi của người thuê vận tải, người áp tải hàng hóa của người thuê vận tải hoặc người nhận hàng hóa.