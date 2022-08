Quý ông có nốt ruồi này trên cơ thể thì may mắn, giàu có cả đời, không thành danh cũng

Đối với những người yêu cái đẹp hiện nay, họ không thích có nốt ruồi trên mặt, vì nó sẽ ảnh hưởng đến tướng mạo nhưng điều quan trọng nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tài lộc của bản thân.

Tuy nhiên, nếu bạn biết "đọc" nốt ruồi thì sẽ biết có những nốt ruồi mang lại may mắn mà chúng ta không nên loại bỏ. Dưới đây là 11 nốt ruồi có thể mang lại phú quý, may mắn cho các quý ông.

Nốt ruồi trên đầu

Nốt ruồi trên đỉnh đầu tượng trưng cho vận khí của một người. Nam giới có nốt ruồi ở vị trí này thì cuộc sống gặp nhiều may mắn, dù làm bất cứ việc gì cũng rất suôn sẻ.

Đàn ông có nốt ruồi ở thái dương rất may mắn về sự nghiệp. Ảnh minh họa

Nốt ruồi ở thái dương

Đàn ông có nốt ruồi ở thái dương rất may mắn về sự nghiệp, rất thông minh, có năng lực và rất chăm chỉ, sự nghiệp phát triển và gặt hái được nhiều thành tựu trong tương lai.

Nốt ruồi ở giữa trán

Đàn ông có nốt ruồi ở giữa trán có xuất thân tốt, danh gia vọng tộc, điều kiện gia đình vượt trội.

Nốt ruồi giữa lông mày

Nốt ruồi giữa hai lông mày được chia thành nốt ruồi tốt và nốt ruồi ác. Người có nốt ruồi tốt (đen bóng) ở chỗ này thì sự nghiệp quan chức phát đạt, nếu làm chính trị thì sẽ từng bước thăng tiến.

Nếu nốt ruồi có màu xám là nốt ruồi xấu, tức là họ gặp nhiều tai họa trong đời, dễ bị đóng khung.

Trong nhân tướng học, nốt ruồi ở gò má bên phải còn được gọi là nốt ruồi quý nhân. Ảnh minh họa

Nốt ruồi trên xương gò má phải

Trong nhân tướng học, nốt ruồi ở gò má bên phải còn được gọi là nốt ruồi quý nhân. Đàn ông có nốt ruồi ở vị trí này rất may mắn, có quý nhân phù trợ thì sự nghiệp mới thành đạt.

Nốt ruồi trên mũi

Mũi hay còn gọi là "Cung phú quý" là biểu tượng cho vận số của một người. Đàn ông có nốt ruồi trên mũi là người có vận số rất tốt. Dù xuất thân nghèo khó thì sau này cũng sẽ có mùa màng bội thu, sự giàu có sẽ đến.

Nốt ruồi ở môi trên bên trái

Đàn ông có nốt ruồi ở môi trên bên trái là người rất may mắn, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, mọi việc suôn sẻ, không lo ăn uống, không gặp khó khăn trở ngại, cuộc sống an nhàn và vui vẻ.

Nốt ruồi quanh cằm cũng là nốt ruồi phú quý. Ảnh minh họa

Nốt ruồi ở cằm

Nốt ruồi quanh cằm cũng là nốt ruồi phú quý. Đàn ông có nốt ruồi ở cằm là người rất giỏi kinh doanh, biết nắm bắt thời cơ, nhìn ra cơ hội kinh doanh mà người khác chưa phát hiện, đầu tư chính xác để có được giàu sang phú quý.

Nốt ruồi trên cổ

Đàn ông có nốt ruồi ở cổ là người có tiềm lực rất lớn, có tính kiên nhẫn. Dù thời trẻ vận mệnh cũng tầm thường nhưng đến tuổi trung niên có thể bùng phát, về sau sẽ có cuộc sống sung túc, sung túc.

Nốt ruồi ở khóe mắt phải

Nốt ruồi ở khóe mắt phải của đàn ông là nốt ruồi đại diện cho những người này rất giỏi làm ăn. Dù không tự tay làm kinh doanh hay quản lý thì cũng có thể đem lại lợi nhuận. Dù kinh doanh ngành nghề gì họ cũng có thể làm tốt, đồng thời phát huy hết lợi thế của họ để thu hoạch tràn đầy.

Nốt ruồi ở lòng bàn chân

Nốt ruồi ở lòng bàn chân thường rất dễ bị bỏ qua. Nếu có nốt ruồi ở bộ phận này thường chứng tỏ tính cách của bạn thực dụng, có khả năng và sự kiên nhẫn để vượt qua khó khăn, thậm chí làm lại từ đầu nếu thất bại.

Hầu hết đàn ông có nốt ruồi ở lòng bàn chân đều chăm chỉ, có tinh thần vượt khó, không ngại gian khổ, không mệt mỏi nên dù sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng họ vẫn có thể kiếm được nhiều tiền bằng sự chăm chỉ của mình.

Và loại đàn ông này cũng giỏi quản lý tài chính, giữ được của cải, khi đã giàu rồi thì khó mà tái nghèo.

(Theo bazi5)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm