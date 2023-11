"Quỹ Xe đạp chở ước mơ" trao tặng hơn 700 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Lai Châu

Hơn 5.000 chiếc xe đạp đã được Bảo Việt Nhân thọ trao tặng cho học sinh nghèo

Chiều ngày 18/11/2023 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, Công ty Bảo Việt Nhân thọ và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (BTTEVN) đã trao tặng hơn 700 phần quà cho các em học sinh học có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh. Đây là chương trình trao học bổng thường niên từ "Quỹ xe đạp chở ước mơ"do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ thực hiện nhiều năm nay nhằm chung tay cùng Nhà nước trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Chương trình có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Đến với huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu vào một buổi chiều lập đông, đoàn thiện nguyện của Bảo Việt Nhân thọ vô cùng hạnh phúc khi được chào đón bằng những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười nồng ấm của các thầy cô và các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Pa Tần. Tại đây, có gần 650 em học sinh đang theo học, chủ yếu là các em người dân tộc Mông, Thái, Mảng, Tày, … Mặc dù điều kiện học tập và sinh hoạt còn nhiều khó khăn nhưng các em đã không ngừng nỗ lực vươn lên để trở thành con ngoan trò giỏi.

Ngày hôm nay, các em cùng với nhiều bạn học sinh hiếu học khác của tỉnh háo hức tham dự chương trình "Quỹ xe đạp chở ước mơ" của Bảo Việt Nhân thọ, đặc biệt chương trình còn có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều vị đại biểu từ các cơ quan Trung ương và địa phương.

Tại chương trình, thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Lai Châu, hơn 700 phần quà ý nghĩa bao gồm 100 chiếc xe đạp, 300 suất học bồng bằng tiền mặt và hàng trăm quà tặng ý nghĩa đã được Bảo Việt Nhân thọ trao tặng với tổng giá trị gần 600 triệu đồng. Được khởi đầu tại tỉnh Điện Biên dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, "Quỹ xe đạp chở ước mơ" năm 2023 của Bảo Việt Nhân thọ đã đi qua 63 tỉnh thành và Lai Châu là điểm đến cuối cùng khép lại hành trình ý nghĩa này. Chương trình đã đồng hành và mang đến cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt những điểm tựa tinh thần để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập thành tài.

Ông Nguyễn Đức Hải – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ cho biết: "Trong năm 2023, Bảo Việt Nhân thọ đã chú trọng đầu tư cho an sinh giáo dục thông qua triển khai các chương trình như Quỹ xe đạp trở ước mơ, quà vui tới trường, an điểm tựa - vững tương lai, thắp sáng tài năng trẻ, … Kế hoạch ban đầu trao 3.000 suất học bổng xe đạp, nhưng Bảo Việt Nhân thọ đã nỗ lực thực hiện trao hơn 5.000 xe đạp, 7.000 balo, gần 700 bộ sách truyện, gần 2 tỷ học bổng tiền mặt và hàng trăm quà tặng hữu ích cho các em học sinh có hoàn cảnh khó với tổng kinh phí 14,3 tỷ đồng. Đây cũng là năm thứ 18 Bảo Việt Nhân thọ chung tay cùng nhà nước chăm lo cho những mầm non tương lai của đất nước."

Chứng kiến Bảo Việt Nhân thọ trao tặng những suất học bổng ý nghĩa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghi nhận sự chung tay của các tổ chức, đơn vị trong đó có Bảo Việt Nhân thọ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt về cả vật chất và tinh thần. Thủ tướng cũng động viên đến các em học sinh cố gắng vươn lên trong học tập, đạt thành tích tốt, lớn lên làm công dân có ích, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ.

Cùng với các tỉnh thành trong cả nước, trong những năm qua, Lai Châu luôn là địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều gia đình còn thiếu thốn, không đủ trang trải để đảm bảo điều kiện học tập của các em nhỏ.

Tham dự buổi lễ, Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ghi nhận những nỗ lực của Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã chung tay trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ trẻ em tại địa phương:"Trẻ em là tương lai của đất nước. Chăm lo cho trẻ em là một trong những công tác quan trọng mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra, đòi hỏi sự quan tâm của cả xã hội. Tôi ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động thiết thực của Bảo Việt Nhân thọ trong công tác an sinh giáo dục, tích cực chăm lo cho đời sống của người dân và các em học sinh tỉnh nhà."

Trước khi đến với Lai Châu, ngày 16/11/2023 "Quỹ xe đạp chở ước mơ" của Bảo Việt Nhân thọ cũng đã trao tặng 200 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Lào Cai.



Với những cố gắng mạnh mẽ để đem lại giá trị ngày càng lớn hơn cho khách hàng và cộng đồng, Bảo Việt Nhân thọ là Công ty bảo hiểm nhân thọ duy nhất đạt "Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022" và vinh dự nhận được giải thưởng "Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất cho gia đình Việt Nam 2023" và được giới chuyên môn và cộng đồng đánh giá là "Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất Việt Nam" trong nhiều năm.