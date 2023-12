Ngày 4/12, ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk đã phân tích về điều kiện để công nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Kim A., quyền Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm số 2 Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô vừa tử vong với 14 vết đạn trên cơ thể.

Trụ sở Trạm kiểm lâm số 2, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Ông Giang cho biết, phải chờ kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ hoàn cảnh ông Nguyễn Kim A. tử vong.

Theo ông Giang, nếu công an điều tra kết luận ông Nguyễn Kim A. hy sinh khi làm nhiệm vụ thì đủ điều kiện để công nhận ông A. là liệt sĩ. Còn nếu công an kết luận ông A. tử vong do hoàn cảnh khác, tình huống khác, không phải làm nhiệm vụ thì không được công nhận là liệt sĩ.

Ông Giang trao đổi: “Sở sẽ chờ hồ sơ từ cơ quan chức năng, đặc biệt là Cơ quan Cảnh sát điều tra gửi đến. Nếu các hồ sơ đủ điều kiện và xác nhận ông A. hy sinh khi làm nhiệm vụ, Sở sẽ gửi Bộ LĐ-TB&XH để làm thủ tục công nhận là liệt sĩ cho ông A”.

Liên quan vụ việc, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện đơn vị đang tập trung điều tra, chưa có kết luận về vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Kim A.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ kiểm lâm bị tử vong khi làm nhiệm vụ.

Còn theo báo cáo của Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, ông Nguyễn Kim A., tử vong với 14 vết đạn trên thi thể. Cũng theo báo cáo trên, ông A. bị bắn khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra rừng. Nơi phát hiện thi thể ông A. là điểm nóng mà lực lượng kiểm lâm thường xuyên tuần tra, ngăn chặn các đối tượng xâm nhập vào Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng 2/12, đồng nghiệp thức dậy không thấy ông A. ở trạm kiểm lâm. Sau nhiều lần gọi điện không được, đồng nghiệp đã tổ chức đi tìm ông A. tại các địa điểm thường tuần tra và mật phục để bắt lâm tặc. Đến 15 giờ ngày 2/12, đồng nghiệp phát hiện ông A. tử vong trên một rẫy ngô của người dân.

Hiện, vụ việc trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.