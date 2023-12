Lãnh đạo Đắk Lắk thăm, hỗ trợ gia đình cán bộ kiểm lâm bị tử vong khi làm nhiệm vụ

Chiều 3/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã đến thăm viếng, gửi lời chia buồn sâu sắc và trao số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ đến gia đình đồng chí Nguyễn Kim A. – Quyền Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm số 2 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar bị tử vong trong lúc làm nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn thăm hỏi động viên gia đình cán bộ kiểm lâm bị tử vong khi làm nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thiên Văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực phối hợp với Công an tỉnh sớm điều tra tìm ra thủ phạm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Ea Kar, Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô tiếp tục rà soát các chính sách hỗ trợ đối với gia đình nạn nhân báo cáo UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn trao 30 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Như Dân Việt đã đưa tin, ông Nguyễn Kim A., Quyền Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 2 bị tử vong trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra rừng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Năng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, hoàn tất lúc 01h ngày 3/12/2023, xác định ông Nguyễn Kim A. tử vong do bị 14 viên đạn hoa cải bắn vào vùng bụng.

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện Krông Năng tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ và tiến hành các thủ tục điều tra để kết luận theo quy định.