Ông Thích Minh Tuệ: Sẽ lựa chọn địa điểm để an trú khi người dân vẫn tụ tập, gây mất an ninh trật tự

Tối nay (9/6), Bản tin Thời sự 19h của VTV đã đưa thêm thông tin về ông Thích Minh Tuệ. Chia sẻ với phóng viên VTV, ông Tuệ cho biết, ông sẽ tìm nơi an trú nếu người dân vẫn tụ tập, gây mất an ninh trật tự khi ông bộ hành khất thực. Đây là bản tin thứ 2 của VTV 1 về ông, sau bản tin ngày 8/6.

Ông Lê Anh Tú chia sẻ về quyết định dừng bộ hành để ẩn tu. Nguồn: VTV Ông Thích Minh Tuệ cho biết: "Con sẽ ẩn ở núi, hang đá nào đấy, rồi xuống gần làng đó khất thực, tu hành cho mình thôi. Có trú xứ an ổn thì mình cần như thế để học tập, người tu cũng có thời gian an ổn, khi nào cần thiết mới bộ hành, nhưng bộ hành phải được yên tĩnh giống như 6 năm trước, không có ai đi theo". "Tinh thần và sức khỏe của con vẫn tốt, vẫn đảm bảo học theo lời Phật dạy. Không có người dân đông hay những việc không ảnh hưởng đến trật tự giao thông, an toàn xã hội thì con vẫn học tập ở ngoài, không có gì thay đổi cả. Nhưng giờ nguyện vọng học tập của mình mà người dân ra làm ách tắc, mình đi không được thì mình cũng nên dừng. Con cũng mong muốn khi mình đi ra đường, mọi người đừng tập trung như thế làm ảnh hưởng buộc mình không học được nữa. Họ đi theo để quay phim với làm những việc kiếm tiền hay gì đó thì không phù hợp", ông Lê Anh Tú chia sẻ.