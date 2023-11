Sáng 11/11, tại Trường THPT Phong Phú (huyện Bình Chánh), Ban Thường vụ Hội Nông dân TP.HCM phối hợp với UBND huyện Bình Chánh tổ chức Ngày hội “Nông dân với văn hóa giao thông” năm 2023.

Chủ đề của ngày hội lần này là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

TP.HCM ra mắt 86 mô hình, CLB "Nông dân với an toàn giao thông". Ảnh: Q.S

Ngày hội “Nông dân với văn hóa giao thông” năm 2023 thu hút hơn 400 cán bộ, hội viên, nông dân thành phố cùng sự hưởng ứng tham gia của thầy cô và 700 em học sinh trường THPT Phong Phú.

Chương trình có rất nhiều hoạt động ý nghĩa, như: biểu diễn sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; trao tặng 2 công cụ sản xuất, 20 phần quà cho 20 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người thân mất vì tai nạn giao thông tại huyện Bình Chánh; triển lãm 80 hình ảnh hoạt động, mô hình tiêu biểu liên quan công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình ảnh đẹp về an toàn giao thông; cấp phát miễn phí poster tuyên truyền pháp luật; Ra mắt 86 mô hình, câu lạc bộ “Nông dân với an toàn giao thông” tại các cơ sở Hội…

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM tặng quà cho các hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.S

Đặc biệt, tại ngày hội còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực hành kỹ năng tham gia giao thông an toàn; thực hành kỹ năng nhận biết các biển báo giao thông, vạch kẻ đường bộ; những kỹ năng cần thiết để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; thực hành lái xe an toàn, vẽ tranh tuyên truyền cổ động về an toàn giao thông...

Phát biểu khai mạc tại Ngày hội, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố mong muốn ngày hội sẽ diễn ra sôi nổi, vui tươi, tạo sân chơi lành mạnh, là cơ hội giao lưu, trao đổi cách làm hay, phương thức mới trong công tác tuyên truyền vận động; nâng cao nhận thức, tôn trọng pháp luật khi tham gia giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Hội Nông dân TP.HCM trao tặng sinh kế cho hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.S

Ban tổ chức đã trao giải nhất Hội thi “Nông dân với pháp luật” năm 2023 cho đơn vị Hội Nông dân huyện Cần Giờ; giải nhì thuộc Hội Nông dân huyện Củ Chi; đồng giải ba thuộc về 2 đơn vị: Hội Nông dân quận 12 và Hội Nông dân phường 28 (quận Bình Thạnh).

Các đơn vị Hội Nông dân TP.Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, huyện Hóc Môn, phường Tân Tạo A và phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) đạt giải khuyến khích.