Giải đấu do Công ty Cổ phần New Sports và Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) phối hợp tổ chức dưới sự cấp phép của Sở Văn hoá và Thể thao TP.Đà Nẵng.

Giải bóng rổ vô địch Đà Nẵng - Danang Basketball Championship Brought by VNPAY 2023 là một trong những giải đấu nằm trong hệ thống giải Vietnam Basketball Championship (VBC). Giải đấu được tổ chức với mục tiêu hướng tới tạo ra một sân chơi với mô hình tổ chức chuyên nghiệp cùng thể thức hoàn toàn mới nhằm lan tỏa văn hóa, lối sống bóng rổ đến với cộng đồng và công chúng.

Giải bóng rổ vô địch Đà Nẵng - Danang Basketball Championship Brought by VNPAY 2023 chính thức công bố ra mắt vào ngày 25/5 tại Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Giải quy tụ 8 đội bóng Nam thuộc cấp độ không chuyên giàu thành tích và truyền thống hoạt động tại Đà Nẵng.

Các đội bóng chia làm 2 bảng A- B với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 200 triệu đồng. Để tăng chất lượng chuyên môn giải đấu, Ban tổ chức cho phép mỗi đội bóng được đăng kỳ không giới hạn vận động viên là gốc Việt, mở rộng sân chơi dành cho cả những cầu thủ Việt kiều và 2 vận động viên người nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam tham dự.

Khi thi đấu không giới hạn các cầu thủ người gốc Việt, cùng với đó các đội bóng chỉ được sử dụng duy nhất 1 vận động viên nước ngoài thi đấu trên sân.

Giải đấu áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm tại mỗi bảng, tìm ra hai đội bóng thành tích tốt nhất tại mỗi bảng đấu bước tiếp vào vòng Chung Kết.

Ông Tô Duy, Trưởng Ban tổ chức Giải bóng rổ vô địch Đà Nẵng - Danang Basketball Championship Brought by VNPAY 2023 phát biểu tại buổi ra mắt giải. Ảnh: D.B

Mỗi ngày thi đấu sẽ diễn ra tối thiểu 2 trận đấu. Thời gian diễn ra bắt đầu từ: 18h00 tới 22h00. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 27/05/2023 - 04/06/2023 tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Sơn Trà (Số 1 Trần Quang Diệu, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và được trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTVcab (Kênh ON Sports; App: ON Plus, ON, Facebook: ON Sports; Youtube: ON Bóng rổ). Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) là nhà tài trợ chính thức Giải bóng rổ Vô địch Đà Nẵng.

Theo ông Tô Duy, Trưởng Ban tổ chức Giải bóng rổ vô địch Đà Nẵng - Danang Basketball Championship Brought by VNPAY 2023, giải đấu sẽ thúc đẩy phong trào bóng rổ không chuyên trên địa bàn TP.Đà Nẵng, phát hiện các nhân tố mới để bổ sung cho đội tuyển trực thuộc TP và các CLB chuyên nghiệp VBA tham gia các giải quốc gia và quốc tế.

"Giải đấu hứa hẹn sẽ mang đến các trận đấu hấp dẫn, kịch tính, quyết liệt. Sau khi Giải bóng rổ vô địch Đà Nẵng - Danang Basketball Championship Brought by VNPAY 2023 tổ chức thành công, Ban tổ chức sẽ tiến thêm một bước mới trong kế hoạch triển khai mô hình hệ thống giải đấu Vietnam Basketball Championship tại các tỉnh thành khác và cáo hơn là cấp độ toàn quốc theo format của VBC", ông Duy nói thêm.