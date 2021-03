Ra mắt “mảnh ghép” Sun Grand City Hillside Residence tại thị trấn Địa Trung Hải

Chung nguồn cảm hứng Địa Trung Hải, Sun Premier Village Primavera phồn hoa cộng với một Sun Grand City Hillside Residence sôi động sẽ hình thành nên "thị trấn Địa Trung Hải" phồn vinh, mê hoặc giữa biển trời Nam đảo.



Những tiết mục văn nghệ sôi động làm nóng bầu không khí sự kiện.

"Mảnh ghép" của thị trấn Địa Trung Hải phồn vinh

Mở đầu sự kiện, khán phòng sang trọng của khu nghỉ dưỡng 5 sao JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay sôi động với những vũ điệu cuồng nhiệt và ca từ cháy bỏng, thể hiện một sức sống mới căng tràn ở Nam Phú Quốc, mà tâm điểm là "thị trấn Địa Trung Hải". Bao gồm 2 mảnh ghép lớn là Sun Premier Village Primavera và Sun Grand City Hillside Residence cùng tổ hợp thương mại dịch vụ Central Village, cầu Hôn, show Vortex…, thị trấn Địa Trung Hải nằm bên bờ Tây Nam đảo có diện tích lên tới gần 40ha và chuỗi 60 tiện ích phong phú.

Hiện "mảnh ghép" Sun Premier Village Primavera đã cơ bản hoàn thiện. Ngay trong chuyến thăm Nam đảo lần này, các nhà đầu tư đã được tận mắt chiêm ngưỡng cuộc hội ngộ giữa thời trang và kiến trúc mê hoặc trong show Fashion Voyage #3 tại Sun Premier Village Primavera – sự kiện mở màn cho chuỗi 12 mùa lễ hội sôi động của Nam Phú Quốc năm 2021.

Thị trấn Địa Trung Hải phồn vinh tới đây sẽ được hoàn chỉnh với "mảnh ghép" Sun Grand City Hillside Residence bao gồm 3 phân khu cao tầng The Sea, The Hill, The Sky và phân khu thấp tầng The Center. Dự án phức hợp này là sự hòa phối uyển chuyển giữa những tòa tháp chung cư cao cấp với các khu phố thấp tầng đa dạng công năng, tiện ích.

Những tòa căn hộ cao tầng tại dự án Sun Grand City Hillside Residence tiên phong dẫn đầu xu hướng sống và nghỉ dưỡng giữa tầng không của TP biển. Thế tựa sơn hướng thủy, tọa lạc tại vị trí trung tâm của toàn bộ các công trình biểu tượng thuộc bờ Tây Nam Phú Quốc mang đến cho căn hộ Hillside tầm nhìn đắt giá.

Mang phong cách thiết kế Taormina, tháp căn hộ Hillside vừa có dáng vẻ cổ điển pha lẫn sự tiện nghi, hiện đại với những ô cửa kính lớn mở rộng tối đa tầm nhìn, với bể bơi vô cực trên độ cao 120m cùng sky lounge sôi động, đem đến cho cư dân cuộc sống thời thượng chưa từng có ở Phú Quốc.

Đại diện Sun Group giới thiệu về tiềm năng đầu tư tại Nam Phú Quốc.

Nếu như chủ nhân căn hộ Sun Grand City Hillside Residence sở hữu "đặc quyền" tầm nhìn tuyệt mĩ, phong cách sống hiện đại, dễ dàng ở, cho thuê ngay khi nhận bàn giao với nội thất hoàn thiện, thì các chủ sở hữu shophouse tại đây lại mãn nguyện với những căn nhà phố trên đồi cao hướng biển đẹp như tranh vẽ, sở hữu kích thước mặt tiền lớn (từ 8m-15m) với những ô cửa kính phóng khoáng đáp ứng mọi ý tưởng kinh doanh ẩm thực, spa, thời trang, lưu trú, lữ hành,…

Đã sở hữu một căn hộ Sun Grand City Hillside Residence, anh Trí Dũng (đến từ TP.HCM) chia sẻ: "Có 5 lý do thuyết phục tôi mua căn hộ. Thứ nhất là uy tín của Sun Group, thứ hai là vị trí đắc địa, thứ ba là sự đầu tư chỉn chu, bài bản, thứ tư là tiềm năng thu hút khách, và thứ năm là giá trị gia tăng lớn khi được sở hữu lâu dài. Quỹ đất sở hữu lâu dài ở Phú Quốc rất khan hiếm, chỉ có 6% mà thôi".

Tâm mạch đón đầu tương lai phồn thịnh

Không quá khi nói rằng, Sun Grand City Hillside Residence chính là mảnh ghép hoàn hảo của bức tranh thị trấn Địa Trung Hải, đón trọn tương lai phồn thịnh của TP biển đảo. Điều này đã được phân tích kỹ tại tọa đàm bàn tròn diễn ra ngay trong sự kiện.

Sun Grand City Hillside Residence là mảnh ghép hoàn hảo của bức tranh thị trấn Địa Trung Hải.

Sau khi đánh giá về tiềm năng của Nam Phú Quốc, bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh – Phó Tổng Giám đốc thường trực Sun Property (thành viên Sun Group) đã làm rõ chiến lược đầu tư "thâm canh" nâng tầm điểm đến với hệ sinh thái gần 50 công trình đẳng cấp ở Nam đảo. Sau nửa thập kỷ kiến tạo, hệ sinh thái "3 chân kiềng" du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, BĐS cao cấp Nam Phú Quốc đã thành hình. Giai đoạn 5 năm tiếp theo, Sun Group sẽ biến Nam đảo thành vùng đất của lễ hội và phồn hoa, một điểm phải đến mới trên bản đồ du lịch thế giới. Những công trình mới vẫn đang cấp tập triển khai, các lễ hội, sự kiện sẽ liên tục được tổ chức, mà tâm điểm chính là thị trấn Địa Trung Hải.

Dưới góc nhìn chuyên gia, đồng thời cũng là chủ nhân căn hộ Sun Grand City Hillside Residence, bà Đặng Phương Hằng, Tổng Giám đốc CBRE tại Việt Nam nhận định: "Tôi đánh giá cao tâm huyết của Sun Group mà chủ đầu tư này gọi là triết lý thâm canh, với ý nghĩa là phát triển chuyên sâu để làm thay đổi cả một vùng đất. Đây chính là điều tạo ra giá trị bền vững cho thị trấn Địa Trung Hải. Chắc chắn với những lợi thế và sự đầu tư đang có, thị trấn Địa Trung Hải sẽ sớm sánh ngang tầm với những điểm đến hàng đầu Châu Á".

Các chuyên gia và nhà đầu tư đánh giá cao dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence tại Nam đảo.

Các khách mời tọa đàm cũng chỉ rõ, bên cạnh vai trò là một second home với quyền sở hữu lâu dài vượt trội, Sun Grand City Hillside Residence còn có lợi thế kinh doanh, cho thuê hấp dẫn. Nếu như căn hộ Hillside dễ dàng biến tấu thành một homestay cho thuê lưu trú đầy cá tính, thì các shophouse lại vừa có khả năng kinh doanh dịch vụ du lịch, vừa sở hữu tiềm năng thương mại khi các chuỗi kinh doanh nhượng quyền, chuỗi F&B sẽ lần lượt có mặt tại thị trấn Địa Trung Hải phồn hoa này. Trong bối cảnh du lịch Phú Quốc liên tục tăng trưởng 20-30% mỗi năm, năm 2020 dù chịu ảnh hưởng chung của Covid-19 vẫn đạt hơn 3,5 triệu lượt khách, cao gấp gần 3 lần lượng khách đến Nha Trang và gần 4 lần lượng khách đến Hội An, thì kinh doanh, cho thuê gắn với du lịch, nghỉ dưỡng vẫn là lĩnh vực triển vọng số 1 của vùng đất miễn dịch với covid này.

Các chuyên gia và nhà đầu tư tin tưởng rằng, với uy tín và tiềm lực dồi dào, sự cam kết đồng hành của Sun Group, Nam Phú Quốc sẽ trở thành thủ phủ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí của TP biển đảo. Khi ấy, tấc đất Nam đảo sẽ hóa "tấc vàng", và những vị trí đắt giá như Sun Grand City Hillside Residence khó còn cơ hội sở hữu.