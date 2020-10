Rất đông người dân đội mưa chờ vào thắp hương 13 cán bộ, chiến sỹ tại Bệnh viện Quân y 268

Ghi nhận của PV Dân Việt tại Bệnh viện Quân y 268, sáng nay, rất đông người chờ vào thắp hương 13 cán bộ, chiến sỹ vụ sạt lở tại tiểu khu 67.

Rất đông người chờ vào thắp hương 13 cán bộ, chiến sỹ.

Nhiều người chờ đợi ở cổng để vào thắp hương.

Bệnh viện Quân y 268, nơi dự kiến diễn ra Lễ truy điệu.

Chị Nguyễn Thị Bé (48 tuổi, phường Thuận Lộc, TP.Huế), bán cháo bò ở đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chị Bé cho biết, đọc đài, báo biết có 13 người trong đoàn cứu nạn mất liên lạc ngày 12/10. Chị hy vọng họ thoát nạn nhưng hôm qua (15/10), khi xe đưa thi thể các anh về, chị đã khóc rất nhiều.

Chị càng đau đớn hơn khi biết trung tá Trần Minh Hải - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hi sinh. Chị Bé kể, anh Hải hay ăn cháo bò ở quán của chị. "Tuy là người có chức tước nhưng anh Hải và anh em chiến sĩ sống rất tình cảm, chan hòa với nhân dân. Chúng tôi hay nói chuyện vui đùa với nhau ở quán. Nghe tin anh Hải hi sinh, nước mắt tôi cứ trào ra. Họ đã vì dân mà hi sinh" - chị Bé nghẹn ngào.

Ông Trịnh Đức Hùng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phong Điền chia sẻ: Đồng chí Nguyễn Văn Bình có thời gian gần 5 năm làm Phó Chủ tịch, là cấp dưới trực tiếp của tôi. Bình sống tình cảm, hòa đồng, nhiệt tình và tận tụy với công việc, luôn được anh em đồng nghiệp, bạn bè quý mến. Khi nghe thông tin đồng chí Bình mất tích ở Trạm 67, cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện trực tiếp đến nhà động viên, thăm.hỏi vợ con Bình.

Ông Trịnh Đức Hùng.

Ông Hùng nói tiếp: Khi gặp nạn, nhà Bình vẫn đang ngập trong nước lũ. Mấy hôm nay, nước vừa rút thì bà con họ hàng, cán bộ đến phụ giúp dọn dẹp. Và cũng tính đến việc dọn mặt bằng chuẩn bị tang lễ cho tình huống xấu nhất.

Người thân, đồng nghiệp đội mưa đi thắp hương các cán bộ, chiến sỹ.

Trung tá Hải (SN 1979) có vợ và 2 con nhỏ lớp 7 và lớp 3. Những ngày anh Hải đi cứu nạn, ngôi nhà cấp 4, nhỏ của anh ở kiệt 53, đường Mang Cá, phường Thuận Lộc bị lũ ngập ngang cửa sổ. Vợ con anh Hải phải leo lên gác lửng của căn nhà để tránh lũ suốt mấy ngày.

Nhà bị lũ ngập, mất điện nên chị không nghe tin tức của chồng. Mãi đến trưa qua, vợ anh mới hay tin chồng gặp nạn, đau đớn tột cùng. Tại nhà anh Hải, lực lượng quân đội, nhân dân, bà con lối xóm, không ai bảo ai, mọi người lặng lẽ chuẩn bị những thứ cần thiết để lo hậu sự cho anh Hải.

Ngôi nhà cấp 4 của anh Hải.

Chuẩn bị lo hậu sự tại nhà anh Hải.

Được biết, trong số 13 thành viên của đoàn cứu hộ gặp nạn tại tiểu khu 67 có 11 người của quân đội.

Trước đó, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết lực lượng cứu hộ đang đưa các thi thể trong đoàn cứu hộ gặp nạn về Bệnh viện Quân y 268 (TP Huế).

Theo bà Trâm, lễ truy điệu chung cho các nạn nhân dự kiến tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268.

Theo ghi nhận, an ninh quanh Bệnh viện Quân y 268 (TP.Huế) được thắt chặt. Lực lượng CSGT và dân phòng được triển khai phía trước cổng bệnh viện.

Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng xác nhận đoàn cứu hộ gặp nạn tại tiểu khu 67 gồm 11 người của quân đội và 2 người thuộc cơ quan dân sự.

Tính đến hơn 19h tối ngày 15/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 13 thi thể trong đoàn cán bộ công tác bị nạn ở tiểu khu 67. Sau khi khoanh vùng được vị trí tiểu khu 67, lực lượng công binh đã sử dụng nhiều máy múc để đào lớp bùn, tìm người mất tích.

- Trưa 12/10, công trình thủy điện Rào Trăng 3 sạt lở, khiến 3 người chết, 17 người mất liên lạc. - Chiều 12/10, đoàn công tác của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quân khu 4 lên đường cứu hộ, cứu nạn. - Rạng sáng 13/10, khu vực đoàn cứu hộ dừng chân nghỉ ở tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ bị sạt lở khiến 13 người mất liên lạc. - Sáng 14/10, chuyến bay đầu tiên của Sư đoàn 372 vào khu vực Rào Trăng 3. - Chiều 14/10, giải cứu 19 người và đưa một thi thể ra ngoài. - Đến hơn 19h ngày 15/10, tìm thấy 13 thi thể trong đoàn cứu trợ gặp nạn tại tiểu khu 67.