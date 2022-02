Rất nhiều biến thể Covid-19 mới ở dưới... cống ngầm New York?

Các nhà khoa học phát hiện một số biến thể mới của Covid-19 bên dưới hệ thống nước thải New York. Ảnh: Getty

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ một số trường đại học Mỹ đã phát hiện ra "những dòng SARS-CoV-2 bí ẩn" trong cống nước thải của thành phố New York. Đây có thể báo hiệu cho một biến thể Covid-19 mới sẽ xuất hiện.

Các phát hiện được công bố trên tạp chí Nature Communications hôm thứ Năm (3/2). Nhóm nghiên cứu viết: "Những dòng này chứa các đột biến hiếm khi được quan sát thấy trong các mẫu lâm sàng, bao gồm Q493K, Q498Y, E484A và T572N, chúng có chung nhiều đột biến với biến thể Omicron. Một số có khả năng lây nhiễm các tế bào biểu hiện thụ thể ACE2 của người, chuột hoặc chuột cống".

Nhóm cho rằng các đột biến có thể xuất phát từ những trường hợp nhiễm Covid-19 ở người chưa được lấy mẫu trước đó, người ta sẽ phải tìm kiếm nguồn gốc lây nhiễm virus.

Michael Lanza, phát ngôn viên của Sở Y tế và Vệ sinh Thành phố New York, nói với The New York Times rằng các chuyên gia y tế "chưa từng thấy những biến thể này trong số các bệnh nhân lâm sàng ở thành phố New York".

Các khu vực của thành phố nơi những chủng vi khuẩn mới được tìm thấy không được tiết lộ.

Vào đầu tháng 1/2022, các chuyên gia y tế Mỹ đã chỉ ra rằng các hệ thống nước thải là khu vực trọng tâm trong cuộc điều tra tương lai của họ về Covid-19 cũng như cách nó lây lan. Tiến sĩ Amesh Adalja, một học giả cấp cao tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins, nói rằng nước thải là "chỉ số hàng đầu cho thấy những gì đang và sẽ diễn ra trong một cộng đồng nhất định".