Cập nhật mới nhất về tin r ét đậm, rét hại mạnh nhất kể từ mùa Đông 2021-2022

Hiện nay (16/02), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo mới nhất về tin rét đậm, rét hại mạnh nhất kể từ mùa Đông 2021-2022: Khoảng trưa chiều ngày 18/02, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ trưa chiều 18/02 đến ngày 20/2, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h; từ ngày 19-21/02 khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Từ chiều ngày 18/02, trong đất liền Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ đêm 18/02, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-5,0m. Từ đêm 19/02, trên vùng biển ngoài khởi Trung Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Rét đậm, rét hại mạnh nhất kể từ mùa Đông 2021-2022: Hà Nội thấp nhất là bao nhiêu độ C?

Vậy đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa tới nay, Hà Nội thấp nhất là bao nhiêu độ C?

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia: Từ chiều tối và đêm 18/02 đến ngày 20/02 có lúc có mưa, mưa rào. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

Từ ngày 19/02, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại; riêng từ ngày 20-22/02, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Ứng phó rét đậm, rét hại mạnh nhất kể từ mùa Đông 2021-2022 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có Công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó rét đậm, rét hại ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Triến khai phương án di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt trong tình huống cần thiết đế đảm bảo an toàn

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do tác động của không khí lạnh mạnh và mưa, từ ngày 19 đến 23/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, khu vực vùng núi phía Bắc có khả năng cao xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ thấp nhất các tỉnh vùng núi, trung du từ 4 độ đến 6 độ C, khu vực núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C, các tỉnh đồng bằng từ 8 độ đến 10 độ C.

Từ cuối năm 2021 đến nay, đã có 9 đợt không khí lạnh, trong đó có 2 đợt không khí lạnh cường độ mạnh tương đương mức được dự báo trong những ngày tới. Tuy đã được thông tin và chỉ đạo kịp thời song vẫn xảy ra 2 vụ ngạt khí do sưởi ấm bằng bếp than làm 3 người chết tại tỉnh Thanh Hóa.

Để chủ động ứng phó với rét hại, băng giá và giảm thiếu những thiệt hại, tránh lặp lại những trường hợp đáng tiếc như đã xảy ra trong thời gian qua, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố vừa nêu theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến chính quyền và nhân dân; tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh, hạn chế hoạt động ngoài trời lạnh, tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét; triến khai phương án di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt trong tình huống cần thiết đế đảm bảo an toàn; hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản.

Tham khảo tài liệu hướng dẫn, truyền thông trên trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai. Chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch; cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tổ chức các đoàn công tác xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, tránh.

Hiện nay, học sinh các cấp trên cả nuớc đã đi học trực liếp trở lại, các địa phương căn cứ diễn biến thời tiết để chủ động cho học sinh nghỉ học đế đảm bảo an toàn, nhất là đối với các trường nội trú ở khu vực miền núi. Các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động triển khai các biện pháp chống rét cho mạ và diện tích lúa vụ Đông Xuân mới gieo cây; điều chỉnh linh hoạt lịch gieo cấy đối với diện tích còn lại phù hợp với diễn biên thời tiết để tránh thiệt hại. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cúu nạn.