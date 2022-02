Miền Bắc còn rét đậm rét hại, mưa phùn đến bao giờ?

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, rét đậm, rét hại ở miền Bắc có thể kéo dài hết tháng 2. Nguồn: nchmf.

Trước tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn, rét đậm rét hại kéo dài ở các tỉnh miền Bắc từ trước Tết Nguyên đán đến nay, PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia.

Xin ông cho biết, tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn, rét đậm rét hại ở miền Bắc còn diễn ra đến khi nào?

- Như chúng ta đã biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường nên từ 27/1 đến nay, các tỉnh miền Bắc luôn trong tình trạng có mưa nhỏ mưa phùn, kèm theo rét đậm rét hại.

Theo dự báo của chúng tôi, tình trạng mưa nhỏ mưa phùn, kèm theo rét đậm rét hại sẽ còn kéo dài ở miền Bắc đến hết tháng 2 và khoảng đến đầu tháng 3.

Trong tuần này có đợt không khí lạnh nào bổ sung, khiến miền Bắc rét đậm rét hại, mưa phùn nữa không, thưa ông?

- Ngày 13/2 tiếp tục có một đợt không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc, sau đó khoảng 19/2 tiếp tục có một đợt không khí lạnh nữa.

Như vậy, trong tuần này sẽ tiếp tục có 2 đợt không khí lạnh tác động, miền Bắc tiếp tục mưa phùn, rét đậm rét hại.

Rét đậm rét hại kéo dài, người dân Lai Châu ủ ấm cho mạ. Ảnh: LC.

Riêng ngày 13, không khí lạnh tác động với hội tụ gió trên cao (trên 5.000m) sẽ gây ra một đợt mưa rào và giông trên diện rộng ở miền Bắc.

Trong ngày và đêm 13/2 ở miền Bắc sẽ xảy ra đợt rét đậm, vùng núi rét hại, chúng tôi cũng cảnh báo vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Ngày 14 - 15/2, không khí lạnh tiếp tục tăng cường nhưng mưa giảm.

Ngày 16, 17, 18/2, không khí lạnh yếu đi, Bắc Bộ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù về đêm và sáng.

Ngày 19/2, khi tiếp tục có một đợt không khí lạnh, miền Bắc tiếp tục có mưa phùn, rét đậm rét hại.

Ông nhận định như thế nào về trạng thái thời tiết trong tháng 2/2022?

- So với trung bình nhiều năm, nhiệt độ của tháng 2/2022 thấp hơn khoảng 1 độ C do tác động của các đợt không khí lạnh.