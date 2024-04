Truyền thông nói nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov bị hoại tử tuyến tụy

Nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov được cho là đang bị hoại tử tuyến tụy, không còn cách cứu chữa. Ảnh Pravda.

Sức khỏe của nhà lãnh đạo Chechnya đã là vấn đề được quan tâm trong một năm nay. Nhưng thông tin ông Kadyrov bị ốm đã chính thức bị nhà lãnh đạo Chechnya - người ủng hộ mạnh mẽ và có quan hệ gần gũi với Tổng thống Putin - cũng như nhiều quan chức khác phủ nhận.

Tuy nhiên, theo Novaya Gazeta Europe, có một số điều không thể che giấu, đó là những thay đổi có thể dễ dàng nhận ra về ngoại hình, hành vi và lịch trình làm việc của nhà lãnh đạo Chechnya.

Tờ báo cho biết, ông Kadyrov lần đầu tiên được chẩn đoán bị hoại tử tuyến tụy vào tháng 1/2019. Vào thời điểm đó, nhà lãnh đạo Chechnya không giấu giếm việc ông đã buộc phải nghỉ phép do "tạm thời không đủ sức khỏe để làm việc".

Ông tuyên bố mình chỉ hơi ốm, do bị sốt và cúm. Và chỉ sau 2 ngày, nhà lãnh đạo Chechnya được tuyên bố đã hồi phục.



Nhưng vào tháng 10 năm đó, ông Kadyrov biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Các kênh Telegram ẩn danh đưa tin rằng nhà lãnh đạo Chechnya sức khỏe kém, có thể do ông bị đầu độc.

Akhmed Dudaev, trợ lý của nhà lãnh đạo Chechnya, đã nhanh chóng lên Instagram phủ nhận tin đồn ông Kadyrov bị đầu độc và nói rằng: "Kadyrov là một người bình thường có thể bị ốm, bị bầm tím, bị cúm..."

Tờ báo lưu ý rằng vào năm 2019, rất ít người để ý việc ông Kadyrov giảm cân nhanh chóng. Nhưng Novaya Gazeta chỉ ra rằng giảm cân nhanh đáng kể là triệu chứng đầu tiên của quá trình hoại tử tuyến tụy và cho thấy bệnh đang phát triển tích cực. Đây là căn bệnh nguy hiểm, gây đau đớn dữ dội, khó điều trị và có tỷ lệ tử vong cao.

Ông Kadyrov được cho là đã trải qua các cuộc điều trị thường xuyên, bao gồm cả phẫu thuật ít nhất hai lần một năm kể từ năm 2019.

Sức khỏe của ông Kadyrov bắt đầu sa sút nghiêm trọng vào mùa xuân năm 2022 nhưng phải đến năm ngoái mới trở thành chủ đề nóng. Sau đó, thân hình của nhà lãnh đạo Chechnya được cho là đã tăng gấp rưỡi do suy thận và ứ đọng chất lỏng trong phổi.

Hình dạng bụng của ông cũng gây chú ý và tất cả các dấu hiệu này được cho là triệu chứng của bệnh ở tuyến tụy. Ông Kadyrov còn được cho là bị khó thở, khó nói, đi lại chậm chạp và mặc quần áo quá ấm so với khí hậu Chechya”, tờ Novaya Gazeta Europe cho biết và được Pravda trích dẫn lại.

Vào thời điểm đó, ông Kadyrov đã bắt đầu ít xuất hiện trước công chúng. Vào tháng 9/2022, có tin ông Kadyrov đã phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Theo nguồn tin của Novaya Gazeta, nhà lãnh đạo Chechnya đã nhập viện trong tình trạng suy phổi cấp do dùng quá liều thuốc an thần Dormicum. Thuốc an thần mạnh này thường được sử dụng để giúp bệnh nhân bình tĩnh trước khi phẫu thuật. Ông Kadyrov được cho là đã dùng thuốc vì bị đau nặng, mất ngủ và lo lắng.

Tờ báo cho biết, ông Kadyrov đã trải qua quá trình chụp MRI não vào tháng 9 năm ngoái và kết quả cho thấy căn bệnh này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến ông.