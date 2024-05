Chiều 29/4, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam xác nhận, tay vợt lừng danh người Thụy Sĩ Roger Federer cùng gia đình đã chọn Hội An là điểm nghỉ dưỡng khi đến Việt Nam. Theo ông Hồng, Roger Federer cùng gia đình đang lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort The Nam Hai (tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Roger Federer được rất nhiều người yêu thích.

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam cho hay, vì đây là chuyến đi nghỉ dưỡng cá nhân nên không thể cung cấp lịch trình tham quan cụ thể của tay vợt lừng danh này.

Được biết, trong chiều nay 29/4, gia đình Roger Federer có chuyến tham quan các điểm du lịch nổi tiếng ở TP.Hội An, trong đó có phố cổ Hội An.

Thông tin tay vợt huyền thoại du lịch Hội An khiến fan hâm mộ của anh thích thú. Trên mạng xã hội, một số người hâm mộ lan truyền hình ảnh tay vợt đội nón lá và cho rằng đó là hình ảnh của anh check in tại Việt Nam. Thực tế, đó là hình ảnh Roger chụp hồi tháng 2 trong chuyến du lịch Thái Lan cùng gia đình. Hiện, Federder chưa đăng tải hình ảnh nào trên trang cá nhân về chuyến đi của anh và gia đình tại Hội An.

Roger Federer giàu như thế nào ở tuổi 42?

Roger Federer sinh năm 1981, tại Basel, Thụy Sĩ. Anh là một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử làng quần vợt khi giành tổng cộng 20 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp. Federer từng 6 lần lên ngôi tại World Tour Finals, giành huy chương vàng đôi nam Olympic 2008. Tháng 9/2022, tay vợt huyền thoại tuyên bố giải nghệ, khép lại sự nghiệp với trái banh nỉ.

Chia tay sân đấu chuyên nghiệp ở tuổi 41, Federer để lại một di sản "đáng kinh ngạc". Dù về thành tích, so với Rafael Nadal hay Novak Djokovic, FedEx không có cơ hội vượt qua nữa, nhưng chắc chắn, anh là nhà vô địch về kiếm tiền trong lịch sử quần vợt cho đến thời điểm này.

Theo thống kê của tờ Forbes, tay vợt người Thụy Sĩ đã thu về 131 triệu USD tiền thưởng kể từ khi thi dấu chuyên nghiệp ở năm 1998, đứng thứ 3 trong lịch sử ATP Tour, sau 159 triệu của Novak Dokovic và 132 triệu của Nadal.

Tuy nhiên, con số ở ngoài sân đấu lại khác. Theo ước tính, Federer đã kiếm được khoảng 1 tỷ USD (trước thuế và phí đại lý) trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình chỉ từ việc làm người đại diễn và hợp tác kinh doanh khác.

Roger Federer thông báo giải nghệ vào ngày hôm qua

Tính toán cho thấy, Tàu tốc hành là vận động viên kiếm tiền hàng đầu của cả giới thế thao, với khoảng 90 triệu USD thu nhập ngoài sân đấu hàng năm. Con số này cao hơn 10 triệu USD so với vị trí số 2 của ngôi sao bóng rổ LeBron James.

Tính trong năm 2022, Federer ở vị trí thứ 7 trong danh sách những vận động viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới dù anh chỉ giành được khoảng 700.000 USD tiền thưởng trong năm.

Năm 2020, Tàu tốc hành là vận động viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới với tổng số tiền là 106,3 triệu USD và được xếp hạng là vận động viên quần vợt được trả lương cao nhất trong 17 năm liên tiếp.

Theo ước tính của Forbes, tổng thu nhập trong sự nghiệp của Federer là 1,1 tỷ USD trước thuế và phí đại lý, hiện cao hơn gấp đôi so với 500 triệu USD của Nadal và 470 triệu USD của Djokovic. Con số này cũng huyền thoại người Thụy Sỹ trở thành một trong 7 vận động viên thể thao có thu nhập vượt qua con số 1 tỷ USD khi vẫn còn đang thi dấu. 7 ngôi sao này gồm LeBron James, Floyd Mayweather, Lionel Messi, Phil Mickelson, Cristiano Ronaldo, Tiger Woods và Federer.

Kiếm bộn tiền sau khi nghỉ hưu

Federer có các hợp đồng đại diện dài hạn với hơn chục thương hiệu. Nhiều thương hiệu trong số đó đã gắn bó với anh hơn một thập kỷ gồm Credit Suisse, Lindt, Mercedes và Rolex.

Federer kiếm được hơn một tỷ USD nhờ các khoản đầu tư và được tài trợ. Ảnh: USA Today.

Vào năm 2018, anh kết thúc hợp đồng với Nike, gã khổng lồ về trang phục thể thao đã trả cho Federer khoảng 150 triệu USD trong suốt hai thập kỷ, để bắt tay với Uniqlo. Hợp đồng với thương hiệu thời trang Nhật Bản của Federer được cho có giá trị lên tới 300 triệu USD trong 10 năm. Khi còn ở đỉnh cao, Federer cũng có thể kiếm được 2 triệu USD từ mỗi sự kiện như các cuộc triển lãm và các giải đấu nhỏ hơn.

"Chấn thương và các cuộc phẫu thuật đã đem đến nhiều thách thức cho tôi trong suốt 3 năm qua", Federer cho hay.

Tay vợt này đã không thi đấu trận nào kể từ khi lọt vào tứ kết Wimbledon vào tháng 7 năm 2021.

"Tôi đã cố gắng để trở lại thi đấu. Tuy nhiên, tôi hiểu giới hạn của cơ thể mình. Tôi đã 41 tuổi, thi đấu hơn 1.500 trận trong 24 năm qua. Tôi nhận ra đây là thời điểm để kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp", FedEx nói thêm trong thư thông báo giải nghệ.

"Laver Cup diễn ra sắp tới tại London sẽ là giải ATP cuối cùng của tôi. Tôi vẫn sẽ chơi tennis trong tương lai, tất nhiên, không phải ở các giải Grand Slam hay ATP Tour", bức thư nói thêm.

Federer được cho là vẫn kiếm bộn tiền sau giải nghệ nhờ các hợp đồng đại diện cho nhiều thương hiệu lớn

Ngoài số tiền làm đại diện của mình, Federer còn có cổ phần trong thương hiệu giày Thụy Sĩ On. Anh đã đầu tư vào thương hiệu năm 2019. Thương hiệu này đã ra mắt công chúng vào năm 2021.

Số liệu của tạp chí Forbes cho thấy, thương hiệu giày thể thao On của Thụy Sĩ đạt doanh thu gần hai tỷ USD chỉ một năm sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào 2022. Giá trị vốn hóa của On sau khi IPO lên tới 10 tỷ USD. Điều này giúp Federer, người sở hữu 3% công ty, gia tăng tài sản thêm 300 triệu USD.

Federer hiện là đại sứ toàn cầu của On, kiêm đối tác thiết kế và nhà đầu tư. Huyền thoại Thụy Sĩ rót tiền vào On từ 2019, một năm sau khi chấm dứt hợp đồng tài trợ trang phục thi đấu với Nike. Federer biết đến On qua vợ anh, Mirka – người sử dụng dòng giày thể thao hàng đầu Thụy Sĩ.

Trước khi được Federer rót vốn, On chỉ có thị phần ở Thụy Sĩ và một vài nước châu Âu. Sau đại dịch Covid-19, thương hiệu này tăng trưởng mạnh, bán ra trên toàn cầu.