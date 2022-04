Rời HAGL, Văn Toàn gia nhập Hà Nội FC?

Chứng kiến sự thăng hoa của Văn Toàn trong màu áo HAGL tại bảng H AFC Champions League 2022, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã "dụ" cầu thủ người Hải Dương gia nhập Hà Nội FC với bình luận: "Welcome to Hà Nội FC". Tiền đạo người Hải Dương cũng đáp lại: "Hello Hà Nội".

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.

Được biết, Văn Toàn sẽ hết hạn hợp đồng với HAGL vào cuối mùa giải này và nếu không ra hạn tiếp, anh sẽ rời phố Núi theo dạng chuyển nhượng tự do. Cách đây ít ngày, khi chia sẻ với báo chí, Văn Toàn không ngần ngại bày tỏ ước muốn ra nước ngoài thi đấu, nhưng nếu phía Hà Nội FC đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn, không loại trừ khả năng tiền đạo này cũng sẽ gật đầu, nhất là khi anh đã mua sẵn nhà tại Hà Nội.

Cảnh sát Manchester cập nhật tình hình của Greenwood

Tiền đạo của M.U - Mason Greenwood bị cảnh sát Greater Manchester bắt giữ tối 30/1, chỉ vài giờ sau khi bạn gái Harriet Robson đăng hàng loạt hình ảnh và video tố cáo tiền đạo người Anh đánh đập và lạm dụng tình dục cô.

Mason Greenwood bị cảnh sát Greater Manchester bắt giữ.

Trong khoảng 3 ngày bị giam giữ, cảnh sát thẩm vấn anh về hành vi tấn công tình dục, đe dọa giết người, cưỡng hiếp và hành hung bạn gái Harriet Robson. Sau đó anh được tại ngoại để chờ điều tra thêm.

Theo thông tin mới nhất từ cảnh sát Manchester, họ đã nộp đơn lên toà xin cho Mason Greenwood tiếp tục được tại ngoại để có thêm thời gian điều tra.

Siêu phẩm của Phan Văn Đức vào lưới HAGL được vinh danh

VPF thông báo về các giải thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc trong tháng 3 của V.League 2022. Theo đó, đại diện của SLNA là Phan Văn Đức đã được vinh danh ở hạng mục Chủ nhân Bàn thắng đẹp nhất tháng 3 giải đấu.

Siêu phẩm của Phan Văn Đức vào lưới HAGL được vinh danh.

Cụ thể, ở phút 68 trận đấu giữa SLNA và HAGL, Phan Văn Đức đã thực hiện cú "nã đại bác" uy lực ở khoảng cách hơn 20 mét. Bóng găm thẳng vào góc chết với tốc độ cao đánh bại thủ thành HAGL. Pha lập công ấy cũng giúp cho SLNA có chiến thắng chung cuộc 2-0 trước địa diện đến từ Pleiku.

HLV Rangnick CHÍNH THỨC trở thành HLV ĐT Áo

Hết mùa giải năm nay, HLV Ralf Rangnick sẽ trở lại vị trí cố vấn của mình để nhường chỗ Erik ten Hag ở chiếc ghế nóng tại M.U. Ông sẽ cùng với HLV người Hà Lan thảo luận về những bản hợp đồng phù hợp với "Quỷ đỏ". Vừa qua, ông đã chính thức xác nhận mình sẽ trở thành HLV trưởng ĐTQG Áo song song với việc làm cố vấn tại M.U. Chiến lược gia 63 tuổi nói:

HLV Ralf Rangnick.

"Tôi sẽ đảm nhận vị trí HLV trưởng ĐTQG Áo khi mùa giải này kết thúc. Tất nhiên, tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc cố vấn của tôi tại M.U. Tôi thực sự mong muốn được góp sức mình để giúp M.U trở lại với đúng vị thế là một thế lực hùng mạnh".

Bản hợp đồng của HLV Rangnick với ĐT Áo sẽ có thời hạn đến năm 2024. Ông sẽ đảm nhận nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó là giúp tập thể này giành quyền tham dự vòng chung kết Euro 2024. Trước đó, Áo đã không thể góp mặt tại VCK World Cup 2022 diễn ra tại Qatar khi để thua Wales trong trận play-off.

Lewandowski đòi Bayern Munich tăng lương và kí hợp đồng 2 năm

Robert Lewandowski.

Theo Marca, Robert Lewandowski chỉ chấp nhận gia hạn giao kèo mới nếu được tăng lương (Lewy hiện tại nhận 24 triệu euro/mùa) và kí hợp đồng 2 năm, thay vì 1 như đề nghị của Hùm xám. Đây là điều kiện khó bởi Bayern Munich không muốn phá vỡ chính sách chỉ gia hạn hợp đồng 1 năm với những cầu thủ trên 30 tuổi.