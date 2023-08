Rơi nước mắt trước bức thư Xuân Trường gửi 3 thành viên HAGL quá cố

Vụ tai nạn thảm khốc chiều 12/8 tại Gia Lai đã cướp đi sinh mạng của 3 thành viên CLB HAGL, gồm trợ lý HLV Dương Minh, bác sĩ Đào Trọng Trí và ngoại binh Paollo Oliveira. Cho tới thời điểm này, phái CLB HAGL đã phối hợp cùng gia đình trợ lý HLV Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí để lo tang sự cho 2 thành viên này. Riêng trường hợp của Paollo Oliveira, nhận sự uỷ thác từ gia đình ngoại binh này, phía đội bóng phố Núi cũng đã làm các thủ tục cần thiết để trưa mai, thi thể của anh có thể rời TP.HCM và trở về Bồ Đào Nha...

Sự ra đi đột ngột của 3 thành viên CLB HAGL kể trên khiến những người thân, đồng đội, đồng nghiệp, bạn bè... vô cùng đau xót. Sau khi Paollo, HLV Dương Minh Ninh và bác sỹ Đào Trọng Trí đã về nơi yên nghỉ cuối cùng, mới đây Lương Xuân Trường mới dặn lòng mình viết một bức tâm thư thật dài gửi những người đã khuất.

Tiền vệ Lương Xuân Trường.

Dân Việt xin được trích lại bức thư trên Facebook của Lương Xuân Trường

Cứ để thầy làm cho…

"Thôi không đáng bao nhiêu, cứ để đó thầy lo". "Anh Trí ơi, 9 giờ, anh qua phòng massage cho em nhé, chân em mỏi quá". "Hi Paollo, I am Truong. On behalf of the HAGL players, I'd like to welcome you to the team and hope that you will achieve many things with us. If you need help feel free to call me anytime. Now can you sing? (Xin chào Paollo, tôi là Trường. Chào mừng cậu đến với HAGL. Tôi mong cậu sẽ đạt được những thành công với tập thể chúng tôi. Hãy gọi tôi bất cứ khi nào nhé. Mà cậu biết hát không nhỉ? (PV - tạm dịch)". Thưa thầy, anh Trí và người bạn mới Paollo, em xin được viết vài dòng để tưởng nhớ về những kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã có với nhau ạ.

Em vẫn còn nhớ lần đầu em gặp thầy, đó là những ngày mưa giữa đợt tuyển sinh vòng chung kết của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal - JMG năm 2007. Thầy là một trong những huấn luyện viên trong ban tuyển sinh cùng thầy Giôm, và cũng là người sẽ cùng thầy Giôm, thầy Bảo, thầy Đàn,… huấn luyện và đào tạo tụi em từ sau đợt tuyển sinh đó. Cho đến nay đã là 16 năm rồi thầy nhỉ? Ấn tượng đầu tiên của em đó là thầy luôn nở nụ cười vui vẻ, thân thiện, luôn cho mọi người thấy rằng thầy sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người. Trong suốt ngần ấy năm tụi em lớn lên và trưởng thành, thầy đã luôn ở đó để dìu dắt và dạy bảo tụi em từ những điều nhỏ nhất. Ngoài chuyên môn bóng đá ra, thầy luôn hướng tụi em đến những điều tử tế. Đạo đức là điều được thầy đặt lên hàng đầu vì mong muốn của thầy luôn là "Nếu các em không thành danh thì phải thành nhân". Có lẽ, thầy là người thương tụi em nhất từ trước đến nay".