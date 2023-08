Tổ chức Lễ mặc niệm 3 thành viên của CLB HAGL tử nạn

Vào khoảng 15h chiều nay (12/8), một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Ia Hrú, Chư Pưh, Gia Lai khiến 3 thành viên của CLB HAGL gồm trợ lý HLV Ninh Dương Minh, bác sĩ Đào Trọng Trí và tiền đạo Paollo Madeira Oliveira qua đời.

Cụ thể, khi trên đường từ Đăk Lăk về Gia Lai theo Quốc lộ 14, chiếc xe 5 chỗ chở các thành viên CLB HAGL kể trên bị một chiếc xe tải chạy từ phía sau tông mạnh khiến chiếc xe này lao về một xe tải khác đang lưu thông phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Lộc.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe tải đã lùi xe. Sau đó, người dân xung quang đã phá cửa đưa 4 người trên xe ra. Trong khi đó, chiếc xe chở các thành viên CLB HAGL đã biến dạng và hư hỏng nặng.

Ngoài 3 thành viên của HAGL tử vong, tài xế trên xe bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Để tưởng nhớ và chia sẻ sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân và CLB bóng đá HAGL, Ban Tổ chức các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2023 (VPF) quyết định tổ chức Lễ mặc niệm các nạn nhân tại tất cả các trận đấu vòng 16 Giải bóng đá HNQG – Bia Sao Vàng 2023 và vòng Bán kết Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2023 (Viettel vs Topenland Bình Định và Đông Á Thanh Hoá vs PVF Công An Nhân Dân) diễn ra ngày 15 và 16/8/2023.