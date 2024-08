Ronaldo ra mắt kênh Youtube cá nhân: Bao nhiêu kỷ lục đã được lập?

Ronaldo ra mắt kênh Youtube cá nhân gây "bão mạng"

Hôm qua (21/8), Ronaldo ra mắt kênh Youtube cá nhân. Ngay lập tức, người hâm mộ CR7 đã thể hiện tình yêu và sự quan tâm rất lớn với tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Trên Youtube, có hẳn một đường link chuyên biệt để… đếm lượng sub (lượt theo dõi) dành cho Ronaldo. Khỏi phải bàn, con số này tăng theo kiểu "nhảy múa" một cách khó tin hay nói đúng hơn là chưa từng có.

Ronaldo lập rất nhiều kỷ lục chỉ sau 1 ngày ra mắt kênh Youtube cá nhân. Ảnh: The Sun

Trong khoảng 90 phút đầu tiên khi Ronaldo ra mắt kênh Youtube cá nhân, lượng sub đã vượt mốc 1 triệu. Điều đó đồng nghĩa với việc Ronaldo đã trở thành người đạt "nút vàng" nhanh nhất từ trước đến nay.

Nhưng sự ấn tượng của việc Ronaldo ra mắt kênh Youtube cá nhân chưa dừng lại ở đây. Đông đảo người yêu mến Ronaldo trên khắp thế giới liên tục đăng ký theo dõi khiến lượng sub dành cho siêu sao 39 tuổi này tăng "chóng mặt".

Tính đến trưa nay (22/8, giờ Việt Nam), đã có 4 kỷ lục mới được Ronaldo tạo ra. Cụ thể, việc Ronaldo ra mắt kênh Youtube cá nhân giúp anh đạt 10 triệu sub nhanh nhất với khoảng thời gian 11 giờ 10 phút. Kênh Youtube UR Ronaldo đạt 5 triệu sub nhanh nhất với thời gian 4 giờ 6 phút, đạt 1 triệu sub sau 1 giờ 29 phút. Ngoài ra, kênh này đạt 100.000 sub chỉ sau 22 phút.

Theo dự đoán của truyền thông quốc tế, Ronaldo sẽ mất chưa đến 3 tuần để bắt kịp và thậm chí sẽ vượt qua kỷ lục về lượng sub của MrBeast, người hiện đang có hơn 311 triệu người đăng ký theo dõi.

Rõ ràng, dù không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng sức hút của Ronaldo vẫn rất lớn. Việc Ronaldo ra mắt kênh Youtube cá nhân đã trở thành một sự kiện bên lề nổi bật trong làng bóng đá thế giới. Đặc biệt, nếu Ronaldo chia sẻ những chuyện "thâm cung bí sử" về đời tư của mình, lượng sub dành cho anh chắc chắn sẽ tăng rất nhanh. Kèm theo chi tiết này đương nhiên là khoản thu nhập đáng kể "chảy" vào tài khoản của Ronaldo dù anh đã là tỷ phú bóng đá từ rất lâu.