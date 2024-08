2 đội bỏ giải, CLB Bắc Ninh và CLB Kon Tum có được đặc cách lên chơi tại giải Hạng Nhất?

VPF vẫn chờ CLB Long An thay đổi quyết định, tiếp tục dự giải giải Hạng Nhất Quốc gia

Trong quá khứ, CLB Long An cùng với HAGL và B.Bình Dương là "bộ ba" quyền lực trong những mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của bóng đá Việt Nam.

Dưới thời HLV Calisto, CLB Long An đã vô địch V.League 2005, 2006. Nhưng thời gian qua đi, cùng với những khó khăn về kinh tế, CLB Long An không còn duy trì được vị thế của mình. Kết thúc V.League 2011, CLB Long An xếp áp chót và rớt hạng Nhất 2012.

Ngay sau đó, CLB Long An lại vô địch giải hạng Nhất 2012 và thăng hạng V.League 2013. Nhưng rồi "đại gia" một thời cũng chỉ gắng gượng được thêm 5 mùa và xếp đội sổ V.League 2017, xuống hạng Nhất suốt từ năm 2018 tới nay.

Kết thúc giải hạng Nhất QG 2023/2024, CLB Long An xếp thứ 6/11 và ít ai ngờ họ lại xin rút không dự giải hạng Nhất QG 2024/2025.

Lý do là Công ty cổ phần phát triển Bóng đá Long An đã trả đội bóng lại cho tỉnh và Sở VHTTDL Long An quản lý. Để duy trì CLB Long An tại giải hạng Nhất, công ty phải chi khoảng 25 tỷ đồng/năm. Số tiền vận động tài trợ chỉ từ 5 - 7 tỷ đồng khiến Công ty cổ phần phát triển Bóng đá Long An không thể tiếp tục duy trì hoạt động của đội bóng.

CLB Long An (áo đỏ) xếp hạng 6 chung cuộc giải hạng Nhất QG 2023/2024. Ảnh: VPF

Cùng với CLB Long An, CLB Định Hướng Phú Nhuận (đã thắng Kon Tum 2-0 trong trận quyết đấu giành quyền thăng hạng Nhất QG 2024/2025 hồi trung tuần tháng 6 vừa qua) cũng có công văn gửi VPF xin rút không dự giải hạng Nhất.

Lý do khiến Phú Nhuận rút khỏi giải là do "vướng một số khó khăn như hình thành tổ chức bóng đá hoạt động theo luật doanh nghiệp" và chưa đủ điều kiện tham dự giải bóng đá hạng Nhất QG 2024/2025.



Rất may là trong thế khó, hai đội bóng Đồng Nai và Khánh Hòa (mới rớt hạng sau khi V.League 2024/2025 khép lại) đã xác nhận dự giải hạng Nhất giúp VPF đỡ "đau đầu".

"Hiện tại, giải hạng Nhất QG 2024/2025 có 10 đội đăng ký tham dự. Trường hợp của Định Hướng Phú Nhuận thì rất khó dự giải rồi.

Phía trước, chúng tôi còn chờ đợi CLB Long An có thể tháo gỡ bài toán kinh phí để tham dự giải hạng Nhất QG 2024/2025. Như vậy, giải hạng Nhất QG vẫn sẽ có 11 đội, bằng với con số của mùa giải năm ngoái", ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT VPF trao đổi với Dân Việt.

Ông Tú cho biết, nhiều khả năng đầu tháng 9 tới, VPF sẽ tổ chức Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu giải hạng Nhất QG 2024/2025.