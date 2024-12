Rosé xuất hiện cùng "bạn trai" tại Mỹ, khiến Bruno Mars ghen

Theo Koreaboo, mới đây, nhiều hình ảnh của nữ thần tượng Kpop Rosé nhóm Blackpink với những hoạt động tại New York (Mỹ) lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đó, vào ngày 8/12, Rosé đã xuất hiện cùng diễn viên Evan Mock - nam chính trong MV "Toxic Till The End" của cô. Hai người được bắt gặp cùng xuống từ một chiếc xe và tiến vào cùng một địa điểm ở New York.

Rosé mặc áo khoác bomber xanh vàng, kết hợp giày cao gót màu nude, mang lại vẻ ngoài vừa quyến rũ vừa năng động. Trong khi, Evan diện bộ trang phục jeans xanh đen, đi giày thể thao trắng.

Rosé xuất hiện cùng Evan Mock tại New York. Ảnh: X

Đặc biệt, một đoạn clip khiến cư dân mạng phấn khích khi chứng kiến cảnh Evan Mock dường như định vòng tay ra sau eo Rosé để giúp đỡ cô khi bước xuống xe. Rosé và Evan Mock được khen đẹp đôi, có "phản ứng hóa học" giống như một cặp đôi yêu đương thực sự.

Sau đó, có thông tin cho biết, sự thật là Rosé và Evan Mock đã cùng đến tham gia bữa tiệc ra mắt album "rosie" của Rosé tại thành phố New York. Những video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy họ vui vẻ nhảy theo ca khúc "APT." với nhiều khách mời khác.

Evan Mock là một người mẫu, diễn viên và vận động viên trượt ván người Mỹ. Anh nổi tiếng nhất với vai chính trong loạt phim "Gossip Girl" của HBO Max. Sau màn hóa thân thành "bạn trai cũ" của Rosé trong MV "Toxic Till The End", Evan Mock được cộng đồng người hâm mộ Kpop chú ý.

Khán giả còn đùa rằng, Evan Mock khiến Bruno Mars "nổi cơn ghen" khi có cảnh hôn môi với Rosé, trong khi Bruno chỉ được Rosé hôn má trong MV "APT." phát hành trước đó.

Dưới bức ảnh Rosé chụp cùng Evan đầy tình tứ đăng tải trên Instagram, giọng ca "Just the way you are" bình luận: "Chờ chút! Đây là ai?", và nhận được hơn 470 nghìn lượt thả tim.

Bruno Mars phản ứng khi Rosé đăng ảnh cùng chàng trai khác. Ảnh: Instagram

Hầu hết khán giả đều rất thích thú với phản ứng của Bruno Mars khi anh thấy Rosé bên một chàng trai khác. Một bình luận hài hước nói rằng: "Tôi sẽ báo cáo điều này với Bruno". Một bình luận khác gọi Evan Mock là "người đàn ông may mắn thứ hai trên thế giới sau Bruno".

Ngoài ra, nhiều khán giả còn gợi ý tên những ca khúc Bruno Mars có thể cân nhắc phát hành trong thời gian tới như "Tôi là người đàn ông của em", "Anh ta là ai?", "Tôi là người đàn ông của em ở APT"...