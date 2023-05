Rượu vào, ra... án mạng!

Ngày 14/5, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Bù Đăng khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc nhậu khiến một người tử vong - theo SGGP.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Nguồn: Báo Bình Phước

Thông tin cụ thể vụ án mạng từ Báo Bình Phước: Vụ việc xảy ra tại thôn 4, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng. Nạn nhân là anh Văn Bá Hạnh (thường gọi là Thành), sinh năm 1976, thường trú huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; nơi ở thôn 4, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Trước đó vào khoảng 6 giờ ngày 13/5, anh Hạnh mang rượu đến chòi rẫy tại thôn 4, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng rủ Trần Văn Việt (sinh năm 1969, thường trú thôn 4, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng) nhậu.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Văn Sáu (sinh năm 1966, thôn 4, xã Bình Minh) đến chòi chơi rồi ngồi nhậu cùng với anh Hạnh và Việt.

Được khoảng 30 phút thì giữa anh Hạnh và ông Sáu xảy ra mâu thuẫn cãi nhau về việc ông Sáu hái dưa leo không hỏi ý kiến của anh Hạnh.

Anh Hạnh bực tức cầm cây cuốc đang dựng ở gần đó đánh ông Sáu nhưng không trúng. Thấy vậy, Việt chạy lại giật lấy cây cuốc cất đi. Sau đó ông Sáu bỏ về, còn Việt và Hạnh tiếp tục ngồi nhậu.

Trong lúc ngồi nhậu, Việt trách Hạnh đánh ông Sáu là sai thì bị Hạnh phản ứng và cầm đoạn củi điều gần đó đập trúng đầu. Việt bị đánh nên cũng cầm một đoạn củi điều khác đánh lại Hạnh. Đến khi thấy Hạnh nằm dài dưới đất không kháng cự được nữa thì Việt ra võng phía sau chòi nằm.

Sau đó, Việt thấy Hạnh cầm theo 1 khúc cây điều đi ra nên Việt trốn chỗ khác tránh đánh nhau. Khoảng 30 phút sau đó, Việt nghe Hạnh gọi và kêu khát nước nên Việt đã đi rót nước cho Hạnh uống rồi quay lại võng nằm ngủ.



Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Việt trở về chòi. Do vẫn chưa giải quyết được xích mích về việc anh Hạnh đã đánh ông Sáu nên cả hai lao vào tiếp tục đánh nhau.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, một người tên Sơn ở gần chòi rẫy đến thì thấy Hạnh nằm chết dưới đất, còn Trần Văn Việt vẫn ngồi trong chòi. Ngay sau đó, Việt đến Công an xã Bình Minh đầu thú.