Sa Pa: Tạm dừng đón khách du lịch do ảnh hưởng cơn bão số 3

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ đêm hôm qua đến ngày hôm nay (8/9) trên địa bàn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai mưa lớn đã gây ngập úng, sạt lở nhiều tuyến đường giao thông... Do đó, thị xã Sa Pa đã ra văn bản tạm dừng đón khách du lịch để đảm bảo an toàn.