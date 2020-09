Sa Pa rét hại 12 độ C giữa mùa thu: Tín hiệu bất thường của mùa đông

Sa Pa giảm xuống mức rét hại ngay giữa mùa thu. Ảnh minh họa.

Theo ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, từ đêm 14/9, vùng hội tụ trên cao và rãnh áp thấp gây mưa kéo dài thời gian qua ở các tỉnh vùng núi phía Bắc suy yếu nhanh. Mưa giảm, vùng núi ban đêm trời chuyển sang ít mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ giảm sâu.

Lúc 7 giờ sáng nay (15/9), Trạm Khí tượng Bắc Hà quan trắc được nhiệt độ giảm còn 20,8 độ C; đặc biệt, Sa Pa giảm xuống mức rét hại 12,2 độ C (giảm 1,7 độ C so với cùng thời điểm ngày 14/9).

Trước đó, ngày 4/9, nhiệt độ ở Sa Pa cũng đã giảm xuống còn 12,9 độ C và đạt ngưỡng rét hại. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà chuỗi số liệu quan trắc được tính từ năm 1957 đến nay, nhiệt độ tại Sa Pa tụt xuống mức thấp nhất trong khoảng 10 ngày đầu tháng 9.

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai nhận định, đợt rét sớm này là sự bất thường của thời tiết Lào Cai trong mùa thu.

“Đây là tín hiệu báo trước mùa đông 2020-2021 sẽ đến sớm và rét nhiều. Buổi sáng nay, nhiều người dân địa phương và du khách tại Sa Pa đã phải mặc áo khoác dày để giữ ấm khi ra đường”, ông Hải nói.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, vào khoảng giữa tuần (17-18/9), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đẩy rãnh áp thấp qua Bắc Bộ. Rãnh áp thấp này sau đó kết hợp với một cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to, kèm nguy cơ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vào những ngày cuối tuần (khoảng 18-20/9).