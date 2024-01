Sa thải HLV Troussier, VFF sẽ phải bồi thường hơn 42 tỷ đồng?

Hồi tháng 2/2023, HLV Philippe Troussier đặt bút ký hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF) tới hết tháng 7/2026. Theo nhiều nguồn tin, mức lương mà chiến lược gia người Pháp được hưởng là 60.000 USD/tháng (tương đương 1,404 tỷ đồng/tháng).

Tính đến thời điểm này, hợp đồng giữa HLV Troussier với VFF vẫn còn thời hạn 30 tháng. Điều đó có nghĩa, nếu sa thải nhà cầm quân 68 tuổi ở thời điểm này, LĐBĐ Việt Nam sẽ phải bồi thường hợp đồng lên tới 1,8 triệu USD (tương đương 42,125 tỷ đồng).

Tuy nhiên, VFF vừa khẳng định rằng, họ vẫn đặt niềm tin vào HLV Troussier bất chấp việc ĐT Việt Nam vừa bị loại từ vòng bảng Asian Cup 2024. Được biết, LĐBĐ Việt Nam muốn "Phù thuỷ trắng" tiếp tục dẫn dắt ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á sắp tới và U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Đồng thời, VFF chưa tính đến chuyện sa thải HLV Troussier.

