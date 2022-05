Sai lầm chiến thuật nào dẫn đến thất bại của U23 Thái Lan?

Để chiến thắng hay thất bại trong 1 trận đấu bóng đá, có rất nhiều yếu tố. Từ đối phương thế nào, yếu tố chuyên môn như chiến thuật, thực lực đội bóng, rồi tinh thần, quyết tâm thi đấu, khát khao chiến thắng của cầu thủ, cũng như sự cổ vũ của khán giả ra sao cho đến yếu tố may mắn nữa. Chúng ta cùng nhìn lại trận đấu của đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan và phân tích xem, xét về góc độ chiến thuật, lối chơi, đội U23 Thái Lan đã có hạn chế, hay sai lầm gì trong cách tiếp cận trận đấu dẫn đến thất bại trước đội U23 Việt Nam?

Đầu hiệp 1, các cầu thủ U23 Việt Nam chủ động áp sát và đã tạo ra đôi chút lúng túng cho các hậu vệ U23 Thái Lan. Nhưng ngay sau đó, đội U23 Việt Nam đã chủ động nhường khu vực giữa sân cho đội U23 Thái Lan để đá phòng ngự phản công, một trạng thái vốn là sở trường của các cầu thủ Việt Nam ở mọi cấp đội tuyển.

Nhâm Mạnh Dũng ăn mừng bàn thắng quyết định. Ảnh: Tổ Quốc

Phía U23 Thái Lan, các cầu thủ đều có khả năng cầm bóng, chạy chỗ, phối hợp nhỏ rất tốt. Họ pressing khá liên tục, thường xuyên gây áp lực, điều này làm cho các cầu thủ U23 Việt Nam rất khó khăn khi tổ chức phản công hay triển khai tấn công và hay dẫn đến các quả chuyền bóng hỏng. Đôi khi, các trung vệ và thủ môn U23 Thái Lan cố tình chuyền ban cho nhau để kéo các cầu thủ U23 Việt Nam lên. Nhưng như là 1 cuộc thi lòng kiên nhẫn, các cầu thủ U23 Việt Nam cũng dứt khoát không bị lôi kéo lên.

Mỗi khi cướp được bóng, các cầu thủ U23 Việt Nam thường chuyền dài lên cho tiền đạo Văn Tùng và Tiến Linh. Phương án phản công này tỏ ra ít hiệu quả do các hậu vệ U23 Thái Lan theo kèm rất chặt 2 tiền đạo U23 Việt Nam, nhưng bù lại, nó an toàn. Thỉnh thoảng, các cầu thủ U23 Việt Nam dồn lên gây sức ép tìm cơ hội, ngay sau đó lại lùi về phòng ngự. Các cầu thủ U23 Thái Lan vẫn kiểm soát bóng nhiều, nhưng số cơ hội nguy hiểm cho khung thành đối phương thì của U23 lại nhiều hơn. 2 đội triển khai lối đá an toàn, chờ đợi những sai lầm của đối phương.

Đây là điển hình của 1 trận đấu của 2 đội đã quá hiểu nhau, 2 HLV quá hiểu nhau. Họ làm mọi việc để cho đối phương phạm sai lầm, nhưng các cầu thủ của cả 2 đội phạm rất ít sai lầm. Trận đấu này không chỉ là 1 trận đấu của 2 đội ngang tài ngang sức, của 2 đội bóng mạnh nhất khu vực hiện tại, mà trận đấu này thể hiện đây là 2 đội bóng kỷ luật nhất Đông Nam Á.

Có 1 đặc điểm, đó là các cầu thủ U23 Thái Lan của ông Polking cầm bóng, phối hợp rất tốt ở ngay phía ngoài khu vực 16m50 của đội U23 Việt Nam, điều mà họ cũng luôn làm được khi đối đầu với mọi đối thủ trong khu vực. Nhưng khi họ luôn làm như thế, thì các đối thủ của họ sẽ dần thích nghi, đặc biệt là với hàng phòng ngự số 1 Đông Nam Á của U23 Việt Nam. Với sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo, các cầu thủ Việt Nam đã bọc lót cho nhau rất tốt, hóa giải các tình huống phối hợp của các cầu thủ tấn công U23 Thái Lan. Các cầu thủ U23 Thái Lan có rất ít cơ hội nguy hiểm trước cầu môn đội U23 Việt Nam.

Trước 1 hàng phòng ngự nhiều lớp, bọc lót cho nhau tốt của U23 Việt Nam, các cầu thủ U23 Thái Lan rất ít áp dụng các phương án dứt điểm khác, họ vẫn miệt mài với các pha phối hợp tấn công trung lộ. Họ gần như không tổ chức lật cánh hay câu bổng vào để đánh đầu. Có thể ông Polking hiểu rằng hàng hậu vệ U23 Việt Nam chống bóng bổng tốt, hoặc ông cho rằng các cầu thủ U23 Thái Lan không mạnh trong đánh đầu. Nhưng điều đó đã làm cho các hàng phòng ngự U23 Việt Nam đỡ bối rối, xáo trộn hơn.

Mặt khác, khi không tiếp cận được với khung thành của Văn Toản, các cầu thủ Thái Lan cũng không sút xa. Trong cả trận đấu, các cầu thủ U23 Thái Lan chỉ thực hiện 1 cú sút xa. U23 Thái Lan của Polking thi đấu rất nhuần nhuyễn, rất kỹ thuật, rất kỷ luật, nhưng thiếu đột biến, phương án tấn công không đa dạng. Có thể nói, Thái Lan của ông Polking ít đáng sợ hơn Thái Lan của Kiatisak. Thái Lan của Kiatisak đa dạng phương án dứt điểm hơn, quái hơn. Từ phối hợp nhỏ, đến lật cánh đánh đầu.

U23 Việt Nam ăn mừng tấm HCV. Ảnh: PV

Chúng ta đều nhớ những quả sút xa của Thái Lan đáng sợ đến thế nào. Nếu xét về góc độ chiến thuật, chính sự không đa dạng trong các phương án dứt điểm của đội U23 Thái Lan là 1 lý do quan trọng dẫn đến việc các cầu thủ U23 Thái Lan không thể xuyên thủng hàng phòng ngự U23 Việt Nam và làm cho đội Thái Lan không thể chiến thắng trong trận đấu này. Thế trận giằng co, rình rập cho tới phút 83, Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn từ pha lật bóng tốt của Tuấn Tài. Đội U23 Thái Lan đã không thể gỡ bàn trước 1 đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất Đông Nam Á, hàng phòng ngự đã tạo ra 1 kỷ lục vô tiền khoáng hậu, không để lọt lưới bàn nào trong cả giải đấu. U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch.

Chúc mừng các cầu thủ U23 Việt Nam, chúc mừng HLV Park Hang-seo, ông là 1 thày phù thủy rất kiên nhẫn.