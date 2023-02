Công ty CP Sam Holdings (HoSE: SAM) đã công bố BCTC hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần ghi nhận 535,3 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn bá hàng giảm 17,3% nên lợi nhuận gộp kỳ này tăng gần 160% lên 47,3 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 3% lên 8,8%.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 53% xuống 86,5 tỷ đồn, trong khi chi phí lãi vay tăng hơn 2 lần lên 100,7 tỷ đồng. Lỗ trong công ty liên doanh, liên kết lên tới 17,7 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 2,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 96% lên 17,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23% lên 33,9 tỷ đồng.

Kết quả, SAM báo lỗ sau thuế 38,3 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2021 lãi hơn 98 tỷ đồng. Lỗ công ty mẹ kỳ này lên tới 35,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 95,4 tỷ đồng.

Công ty thuyết minh chi phí tài chính tăng chủ yếu do trong kỳ, Công ty ghi nhận lỗ tỷ giá 17,8 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận lỗ 1,5 triệu đồng; lỗ thanh lý các khoản đầu tư là 55,4 tỷ đồng so với cùng kỳ là 11,6 tỷ đồng; chi phí lãi vay là 26,3 tỷ đồng so với cùng kỳ là 10,7 tỷ đồng …

BCTC của SAM. Ảnh chụp màn hình

Lũy kế cả năm 2022, Sam Holdings ghi nhận doanh thu thuần 2.109 tỷ đồng, tăng 11,7%; lãi sau thuế hơn 7,3 tỷ đồng, giảm tới 95,4% so với năm trước đó.

Năm 2022, SAM Holdings đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.855,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210,7 tỷ đồng. Như vậy, SAM chỉ đạt 19,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản của SAM tính tới 31/12/2022 đạt 7.236 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn giảm 17,5% xuống 2.852 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 61,3% xuống 316,3 tỷ đồng;

Vào cuối năm 2022, danh mục chứng khoán kinh doanh của Công ty có giá trị hơn 208 tỷ đồng, thấp hơn 25% so với đầu năm. Công ty dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh gần 53 tỷ đồng, tương đương mức tạm lỗ 25,4% tổng danh mục (đầu năm trích lập gần tỷ đồng, tạm lỗ 1% tổng danh mục).

SAM đã đầu tư mua cổ phiếu DNP của Công ty CP Nhựa Đồng Nai với 56,4 tỷ đồng, cổ phiếu HPG của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát với 47,3 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (SJS) gần 63 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị Sông Đà (SDU) 23 tỷ đồng...

SAM cũng đầu tư tài chính dài hạn vào các đơn vị khác với số tiền 2.270 tỷ đồng, tăng 43,3% so với đầu năm.

Đối với danh mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, tăng đột biến khi Công ty ghi nhận đầu tư mới gần 720 tỷ đồng vào CTCP Liên Doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thuỷ.

Đầu năm 2022, Sam Holdings đã mua lại 49% cổ phần của CTCP Liên Doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thuỷ và dự kiến sẽ khởi động dự án chậm tiến độ này. Tuy nhiên, đến giữa năm 2022, tỉnh Quảng Trị đã có văn bản cho biết sẽ thu hồi dự án này nếu dự án Cảng Mỹ Thủy vẫn tiếp tục chậm triển khai.

CTCP Liên Doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy là chủ đầu tư dự án Cảng Mỹ Thủy, đây là dự án động lực trong Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 1/2019. Dự án bao gồm 10 bến phát triển theo 03 giai đoạn trên diện tích 685 ha đất. Tổng vốn đầu tư của dự án là 14.234 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 2.143 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án có dấu hiệu chậm triển khai trong nhiều năm sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Hàng tồn kho tăng 25,5% lê 540,4 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm nhẹ xuống 2.632,6 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 2.086 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn tăng 10,7% lên hơn 1.150 tỷ đồng, vay nợ dài hạn giảm 56,7% xuống 243,8 tỷ đồng.

Liên quan đến SAM, mới đây, Công ty đã đăng ký bán toàn bộ hơn 3,7 triệu cổ phiếu DNP của Công ty CP DNP Holdings trong thời gian từ 02/02-03/03, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. Lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch tương đương 3,12% vốn của DNP.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/2, cổ phiếu SAM giảm 1,01% xuống 5.880 đồng/cp.