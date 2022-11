Sắm nhà sang lúc thị trường ít sôi động: “Nước cờ” khôn ngoan của người giàu

Lựa chọn thông thái

Kể từ quý II/2022, những biến động của kinh tế vĩ mô bắt đầu tác động rõ rệt lên các kênh đầu tư tại Việt Nam. Trên thị trường chứng khoán, chỉ số Vn-Index sau khi đạt tới đỉnh cao tại vùng 1.500 điểm, đã bắt đầu quá trình suy giảm khốc liệt. Trong khi đó, các thị trường đầu tư khác cũng không thuận lợi: trái phiếu tắc nghẽn, giá vàng bất lợi, lãi suất tiền gửi bị bào mòn bởi sự trượt giá của đồng tiền.

Đối với thị trường địa ốc, dù nhìn chung giảm sôi động, song những người sẵn tài chính, giàu có vẫn coi đây là kênh đầu tư an toàn dài hạn, chống lại được rủi ro hay lạm phát. Tuy nhiên, vốn khắt khe, không đầu tư kiểu đại trà, giới thượng lưu săn tìm những sản phẩm sở hữu vị trí đắc địa, đầy đủ tiện ích, được quy hoạch, đầu tư bài bản bởi các chủ đầu tư uy tín, chuyên nghiệp, mang đến cho họ bộ giá trị kép: khối tài sản đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng, gia tăng giá trị bền vững và tôn vinh đẳng cấp chủ nhân.

BĐS cao cấp vẫn là kênh đầu tư an toàn, được giới nhà giàu lựa chọn. (Ảnh: dreamstime)

Chọn BĐS làm kênh đổ vốn an toàn lúc này là sự lựa chọn khôn ngoan của giới nhà giàu. Thực tế cho thấy, giá trị BĐS liên tục tăng trong nhiều năm qua, ngay cả trong lúc nền kinh tế gặp khó khăn. Trong năm 2021, giá căn hộ chung cư đã tăng bình quân khoảng 5 - 7%; giá nhà ở riêng lẻ trong dự án tăng 15 - 20%; giá đất nền tăng 20 - 30% so với thời điểm cuối năm 2020. Theo giới chuyên môn, một chính sách tiền tệ mới, với room tín dụng mới, có thể xuất hiện ngay đầu năm 2023, mang đến sinh khí mới cho thị trường địa ốc. Bởi vậy, hiện đang là thời điểm cực tốt để sắm nhà sang, dù là ngôi nhà chính, hay ngôi nhà thứ hai, thứ ba…, đón đà bật tăng ngay khi thị trường sôi động trở lại.

Trên thế giới, không ít tỷ phú, triệu phú đã gia tăng tích trữ vào nhà đất trong bối cảnh tương tự. Lý Gia Thành, tỷ phú giàu nhất Hồng Kông (Trung Quốc), vào năm 2009, giữa cơn bão khủng hoảng tài chính toàn cầu, đã tích cực mua vào các BĐS giá trị với tuyên bố: "với BĐS, lịch sử cho chúng ta biết rằng, nếu bạn mua ở một thị trường kém năng động thì trong trung hạn, bạn sẽ nhận được mức lợi nhuận tốt". Ông Lý tiếp tục kiên trì quan điểm trên vào năm 2011 khi nhấn mạnh: "bạn sẽ thấy mình kiếm được lợi nhuận sau 10 năm hoặc hơn, ngay cả khi bạn mua BĐS ở mức cao nhất thị trường".

Tâm điểm là bất động sản hạng sang, tiện ích đầy đủ

Các khảo sát cho thấy, tầng lớp giàu có đặc biệt ưa chuộng dòng BĐS hạng sang vừa đáp ứng nhu cầu an cư như nghỉ dưỡng, vừa đầy đủ tiện nghi, tiện ích, thỏa mãn nhu cầu tận hưởng, giải trí và đặc biệt là tọa lạc tại vị trí đắc địa, bên những người hàng xóm cùng đẳng cấp.

Những dự án sang trọng tại các thiên đường du lịch là nơi mà giới tinh hoa, các chính khách, doanh nhân, người nổi tiếng thường quy tụ. Bởi vậy, dễ hiểu vì sao dự án đô thị đảo giữa lòng Đà Nẵng – Sunneva Island lại trở thành "địa chỉ đỏ" thu hút giới thượng lưu suốt từ khi ra mắt tháng 6/2022.

Sunneva Island hấp dẫn bởi vị trí đắc địa và hệ tiện ích cao cấp. (Ảnh minh họa)

Sức hút của dự án này đầu tiên phải kể đến vị trí có 1-0-2 khi biệt lập hoàn toàn trên đảo Đồng Nò, quận Ngũ Hành Sơn, phía Đông Nam Đà Nẵng. Kề sông, cận biển, kế núi, Sunneva Island được đánh giá cao về giá trị phong thủy thịnh vượng. Tại đây, cư dân được tận hưởng môi trường sống trong lành, chan hòa cùng thiên nhiên với 30ha mặt nước bao quanh.

Mang phong cách kiến trúc Đông Dương hòa quyện văn hóa Champa, khu đô thị vừa đề cao giá trị nghệ thuật, vừa chú trọng kiến tạo không gian xanh và hệ tiện ích tiêu chuẩn quốc tế. Trên quy mô 26ha, nhà phát triển Sun Property (thành viên Sun Group) dành tới 16ha để phát triển cảnh quan cùng hơn 50 tiện ích, trong đó đáng kể là 5ha công viên cây xanh ven sông, đường dạo bộ dài 2,2km vòng quanh đảo, cùng những tiện ích "quý tộc" như bến du thuyền, khu tập golf mặt nước, khu thể thao đa năng, clubhouse sang trọng, nhà trà đạo…

Chỉ cần đi qua một cây cầu, cư dân Sunneva Island thỏa sức trải nghiệm chuỗi tiện ích phong phú của công viên Hyde Park ven sông Cổ Cỏ quy mô 50ha, cùng khu thương mại dịch vụ Hoàng Trà sôi động. Và cũng chỉ mất hơn 10 phút, cư dân có thể di chuyển tới biển, trung tâm thành phố, sân bay quốc tế và nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Tới đây khi dự án cải tạo sông Cổ Cò hoàn thành, cư dân có thể đi thẳng từ nhà tới Hội An trên những chiếc du thuyền xa hoa, quyền quý.

BĐS ven sông mang đến lợi nhuận gia tăng lớn cho chủ sở hữu. (Ảnh minh họa)

Theo Savills, hiện nay những quỹ đất ven sông hoặc có yếu tố "view" sông ngày càng khan hiếm. Lợi nhuận đầu tư và thanh khoản của dòng sản phẩm này luôn cao hơn hầu hết các loại hình nhà ở khác. Một nghiên cứu của Savills World Research cho thấy, giá bán phân khúc này tại các thành phố lớn trên thế giới thường cao hơn 10% - 50% so với các khu khác, cụ thể là 50% tại London (Anh), Paris (Pháp), 20% tại Thượng Hải (Trung Quốc) và Sydney (Australia), 15% tại Hong Kong (Trung Quốc) và 10%-13% tại Moscow (Nga). Do đó, dư địa gia tăng giá trị của Sunneva Island còn lớn do sự hiếm có về vị trí, giới hạn về sản phẩm, và mặt bằng chung còn thấp so với tiềm năng phát triển của địa ốc Đà Nẵng.

Báo cáo cũng chỉ ra nhu cầu sở hữu loại hình này là tất yếu và sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Các nhóm siêu giàu thường muốn sống ở các khu vực riêng, đẳng cấp riêng và vẫn đảm bảo được các vấn đề về giao thông, văn hoá, cùng những yêu cầu về chất lượng cuộc sống cao, an toàn trong một không gian rộng rãi, xanh mát và đầy đủ tiện ích. Việc giới siêu giàu ở New York, Paris, Brussel… sở hữu các BĐS sinh thái đảo, đồi được truyền từ nhiều đời là rất bình thường, và đây sẽ là một xu hướng thời thượng với giới siêu giàu tại Việt Nam trong tương lai.