Sầm Sơn thu 130 tỷ đồng trong dịp khai mạc và kỷ niệm 115 năm du lịch

300 nghìn du khách đổ về Sầm Sơn cuối tuần qua

Mặc dù chỉ mới bắt đầu vào hè, mỗi ngày thành phố biển Sầm Sơn đã đón hàng nghìn lượt khách nghỉ mát, lưu trú. Đỉnh điểm là hai ngày cuối tuần vừa qua (ngày 23 - 24/4). Theo số liệu thống kê, thành phố đã đón gần 300 nghìn lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 130 tỷ đồng.

Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và Khai mạc du lịch biển năm 2022 là sự kiện mở màn của du lịch biển Sầm Sơn

Ông Lê Văn Tú - Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn cho biết, đêm khai mạc chỉ mới là bước mở màn của du lịch biển Sầm Sơn. Dự kiến trong dịp hè năm nay trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra tới 19 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch khác nhau kéo dài từ 23/4 đến hết tháng 7/2022.

Xuyên suốt mùa du lịch 2022, Sầm Sơn còn có rất nhiều các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như: Lễ hội Carnival đường phố, Diễu hành mô tô phân khối lớn, Lễ hội thả diều, các chương trình nghệ thuật thứ 7 hàng tuần - SunFest Thanh Hóa kéo dài trong 4 tháng, quy tụ nhiều tên tuổi nghệ sĩ được khán giả yêu mến… Đây là chuỗi sự kiện quy mô lớn do Tập đoàn Sun Group đồng tổ chức, với nhiều hoạt động lần đầu tiên diễn ra tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Hàng vạn người dân và du khách đổ về quảng trường biển xem pháo hoa

Do đó, thành phố Sầm Sơn đã sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để đón khách du lịch trong nước và quốc tế, với quyết tâm trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn; xây dựng hình ảnh con người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách nhằm thực hiện hóa mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hấp dẫn, thân thiện.

Sầm Sơn sẵn sàng đón hàng triệu lượt khách hè 2022

Song song với những sự kiện đa dạng để thu hút du khách, Sầm Sơn cũng gấp rút chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực và vật lực để phục vụ lượng khách tăng mạnh trong mùa cao điểm, đảm bảo nhân sự phục vụ ngành du lịch đều đã có "thẻ xanh vắc-xin".

Du khách chật kín các tuyến đường trong đêm khai mạc du lịch biển Sầm Sơn

Hiện nay, thành phố Sầm Sơn có gần 700 cơ sở lưu trú du lịch với trên 20.000 phòng. Trong đó, có nhiều khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Các cơ sở lưu trú đang khẩn trương hoàn tất việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, cũng như đảm bảo các điều kiện, tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự... sẵn sàng phục vụ du khách.

Đại diện FLC Sầm Sơn - khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại thành phố biển cho biết, FLC Sầm Sơn đã sớm đẩy mạnh công tác bảo trì, nâng cấp hạ tầng và tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao. "Quần thể đã sẵn sàng mọi điều kiện để phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và tham gia vào các hoạt động lễ hội một cách chu đáo, an toàn. Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, FLC Sầm Sơn đón tiếp khoảng 2.000 khách mỗi ngày và dự kiến con số này sẽ còn cao hơn nữa trong dịp lễ 30/4 – 1/5 khi người dân được nghỉ tới 4 ngày".

Mặc dù thời tiết cuối tuần qua không đẹp nhưng bãi biển Sầm Sơn vẫn ken đặc người

Ngoài ra, các khách sạn, nhà hàng ăn uống vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố cũng đang ráo riết hoàn tất công tác chuẩn bị để sẵn sàng phục vụ số lượng khách lớn trong mùa cao điểm hè 2022, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Hiện tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn đã hoàn tất công tác chỉnh trang, cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch. Đến nay, các cơ sơ lưu trú hầu như đã "cháy" phòng.

Các cơ sở luu trú đã chuẩn bị sẵn sàng để đón hàng triệu khách trong hè 2022

Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được thành phố đặc biệt chú trọng. Trước trong và sau lễ kỷ niệm và khai trương du lịch Sầm Sơn, Trung tâm Y tế thành phố Sầm Sơn phối hợp với Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành, giám sát an toàn thực phẩm các nhà hàng, đảm bảo an toàn cho du khách khi đến ăn nghỉ tại Sầm Sơn.