Samsung Galaxy S22 xuống giá thê thảm, iPhone 13 hơn đứt đối thủ

Là 2 dòng máy smartphone cao cấp cạnh tranh trực tiếp với nhau, nhưng giá iPhone 13 và Samsung Galaxy S22 hiện nay đang chênh lệch khá nhiều khiến người dùng phân vân khi lựa chọn.

iPhone 13 giữ giá hơn Samsung Galaxy S22

iPhone 13 ra mắt toàn cầu vào tháng 9/2021 và đến tay người dùng Việt Nam hơn 1 tháng sau đó. Thời điểm mới xuất hiện, iPhone 13 được người dùng quan tâm bởi mức giá dễ tiếp cận khởi điểm từ 24,99 triệu đồng.

iPhone 13 giữ giá hơn đối thủ. Ảnh ST.

Trong khi đó, phải đến tận tháng 2/2022, Samsung Galaxy S22 mới mở bán ở Việt Nam với giá khởi điểm khi đó là 21,99 đồng. Mặc dù ra sau và mới chỉ mở bán 3 tháng, nhưng hiện nay Samsung Galaxy S22 đã mất giá đến 3 triệu đồng. Còn iPhone 13 hiện nay cũng có độ mất giá tương đương khi đã ra trước đến 4 tháng.

Đó là giá máy mới chưa kích hoạt, còn với máy Like New 99%, Samsung Galaxy S22 hiện chỉ được bán với giá khoảng 16 triệu đồng. Đối với iPhone 13, giá máy siêu lướt vẫn gần 20 triệu đồng.

Điều đó cho thấy độ giữ của iPhone 13 đang nhỉnh hơn khá nhiều so với Samsung Galaxy S22. Thực tế, thương hiệu Samsung cũng mất giá hơn iPhone khá nhiều sau thời gian sử dụng.

Samsung Galaxy S22 mất giá nhanh. Ảnh ST.

Không chỉ ở Việt Nam, khảo sát của SellCell cũng khẳng định điều này. Theo đó, SellCell đã thu thập dữ liệu trong suốt tháng 1 và tháng 2 kể từ khi các dòng smartphone mới phát hành và phát hiện rằng Galaxy 22 giữ giá trị kém nhất.

Theo đó, Galaxy S22 Like New chỉ còn 46,8% so với giá trị ban đầu sau 2 tháng ra mắt, khiến dòng S22 trở thành dòng sản phẩm mất giá nhanh nhất. Còn với iPhone 13 giảm 16,4% sau 2 tháng ra mắt, điều này cho thấy sự giữ giá của chiếc điện thoại đến từ Apple.