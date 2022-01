Samsung gây sốc với thế giới ảo Metaverse, so kè gã khổng lồ Facebook

Giống như các thương hiệu lớn khác trong các ngành, Samsung đã quan tâm đến việc tiến tới metaverse (thế giới ảo) để tận dụng khả năng tương tác ảo và tăng thêm giá trị cho các dịch vụ tiêu dùng của mình. Do Covid-19, các cửa hàng vật lý của công ty đã mất đi một lượng lớn lưu lượng người ghé thăm, điều này đã làm hạn chế sự tương tác với người tiêu dùng của thương hiệu. Với cửa hàng ảo mới này ở Decentraland, công ty sẽ hướng tới việc nâng cao sự tương tác của khách hàng trong metaverse.

Cụ thể, sau khi gã khổng lồ điện tử Samsung tiết lộ những chiếc TV thông minh sắp ra mắt vào năm 2022 sẽ tự hào có hỗ trợ mã thông báo không thể thay thế (NFT), công ty đã tiết lộ rằng họ đã mở một cửa hàng ảo bên trong Decentraland metaverse. Cửa hàng này thực tế là bản sao của một cửa hàng trong thế giới thực nằm ở 837 Phố Washington ở Quận Meatpacking của Thành phố New York. Đây chính là cửa hàng vật lý mang tính biểu tượng ở New York, dự án ra đời nhằm tăng cường tương tác với khách hàng tại thời điểm COVID-19 đang khiến mọi người tránh xa các cửa hàng thực tế.

Người hâm mộ say mê bởi cuộc phiêu lưu kỹ thuật số và có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ để nhận huy hiệu 837X NFT. Ảnh: @AFP.

Samsung bước vào Metaverse

Samsung đang gây chú ý trong thế hệ công nghệ metaverse và NFT, vì mới đây họ đã mở một cửa hàng trong chuỗi khối ảo Decentraland. Cửa hàng Samsung 837X sẽ mở cửa cho khách truy cập Decentraland trong một thời gian giới hạn.

Công ty tuyên bố rằng, họ là một trong những thương hiệu lớn nhất tiếp quản đất đai ảo ở nền tảng Decentraland. "Trải nghiệm metaverse mới của Samsung mang tinh thần như một sân chơi trải nghiệm để mọi người khám phá những khả năng tuyệt vời từ công nghệ và văn hóa độc đáo", nhà sản xuất thiết bị điện tử Hàn Quốc giải thích. Công ty còn chi tiết thêm rằng, du khách sẽ có thể trải nghiệm Nhà hát Kết nối, Khu rừng Bền vững và Sân khấu Tùy chỉnh.

Huy hiệu Samsung NFT và Bữa tiệc khiêu vũ trực tiếp thực tế hỗn hợp Metaverse

Để tham gia, trước tiên khách hàng sẽ cần vào Decentraland thông qua trình duyệt trên máy tính để bàn. Khi bước vào, hình đại diện (avatar) của khách hàng sẽ được đưa ra bên ngoài tòa nhà metaverse của Samsung. Khi ở sảnh đợi, một hướng dẫn viên ảo sẽ hướng dẫn hình đại diện người tham quan chọn từ ba không gian nội thất đặc thù khác nhau.

Samsung là siêu công ty mới nhất công bố một dự án cửa hàng ảo metaverse, và chọn Decentraland làm nền tảng cho dự án metaverse của mình. Ảnh: @AFP.

Theo Samsung, cửa hàng ảo Samsung 837X sẽ có không gian Nhà hát Kết nối, Khu rừng Bền vững, những người hâm mộ xem qua các không gian này có thể "hoàn thành các nhiệm vụ trên đường để nhận huy hiệu 837X Non-Fungible Token (NFT)". Nhà hát này cũng sẽ giới thiệu tin tức về Samsung và sân khấu sẽ có "bữa tiệc khiêu vũ trực tiếp thực tế hỗn hợp siêu đa dạng" do DJ Gamma Vibes tổ chức. Nghĩa là người dùng Decentraland sẽ được mời khám phá "sân chơi trải nghiệm" này và kiếm phần thưởng NFT bằng cách hoàn thành nhiệm vụ.

Nền tảng metaverse mang đến một cách mới lạ và hấp dẫn để Samsung kể những câu chuyện thương hiệu của mình, đặc biệt là về kết nối, khả năng tùy chỉnh và tính bền vững. Trong suốt năm tới, Samsung có kế hoạch mang trải nghiệm Samsung 837X đến với nhiều người hơn ở nhiều nền tảng ảo hơn, với những trải nghiệm khác nhau dần được nâng cấp.

"Tại Samsung 837X, chúng tôi rất vui khi được kể những câu chuyện về khả năng kết nối, tính bền vững và khả năng tùy chỉnh của mình theo một cách mới lạ, trong một không gian có một không hai", Michelle Crossan-Matos, Phó chủ tịch cấp cao về tiếp thị và truyền thông của công ty tại Samsung Electronics America cho biết trong một tuyên bố .

Crossan-Matos cho biết thêm: "Metaverse cho phép chúng ta vượt qua các giới hạn vật lý và không gian để tạo ra những trải nghiệm ảo độc đáo theo cách khác biệt hơn, và chúng tôi không thể chờ lâu hơn nữa để đưa các bạn sớm được có cơ hội trải nghiệm tất cả công nghệ giới ảo đang dần phát triển mạnh mẽ này".

"Đây là một trong những thương vụ thâu tóm đất ảo từ một thương hiệu lớn nhất trong lịch sử của Decentraland", Samsung cho biết trong một tuyên bố được chia sẻ với trang The Block. Sau khi ra mắt tại Decentraland, công ty có kế hoạch đưa mô hình 837X trên con đường ảo đến các nền tảng metaverse khác sớm trong tương kai gần.

Người dùng Decentraland sẽ được mời khám phá "sân chơi trải nghiệm" và kiếm phần thưởng NFT bằng cách hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: @AFP.

Động thái trên diễn ra sau khi Samsung đưa ra thông báo hỗ trợ NFT trên TV thông minh với các sản phẩm MicroLed, Neo QLED và The Frame trong năm 2022. Do đó, có thể khẳng định rằng tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đang đặt cược rất lớn vào lĩnh vực NFT và metaverse bên cạnh những ông lớn truyền thống khác như Meta, NIKE, adidas, Ubisoft, Square Enix, NVIDIA, Amazon, Coca-Cola, Pepsi, Budweiser và PwC. Trước đó, Samsung đã đầu tư vào các dự án liên quan, đặc biệt là thông qua Samsung Next, chi nhánh đầu tư mạo hiểm của mình. Các khoản đầu tư bao gồm Axie Infinity, Dapper Labs, Forte, The Sandbox và SuperRare.

Ở một góc độ khác, với việc Facebook đổi tên thành Meta và tuyên bố tham vọng xây dựng một vũ trụ ảo metaverse của riêng mình, chúng ta càng thấy được rằng đây chính là một trong những xu hướng công nghệ của tương lai. Và nó đang đến rất gần, với sự tham gia của hàng loạt gã khổng lồ công nghệ khác trên thế giới. Và Samsung cũng không phải là một ngoại lệ. Có thể thấy, Samsung có một khởi đầu vượt trội so với các đối thủ của mình liên quan đến tiền điện tử và blockchain, và metaverse. Cũng có thể trong tương lai, Samsung cũng sẽ xây dựng một vũ trụ ảo metaverse của riêng mình và cạnh tranh trực tiếp với gã khổng lồ Facebook.