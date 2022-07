Samsung S22 xuống giá sâu ở Việt Nam: Ế ẩm hay kích cầu đua tranh iPhone 13?

Samsung S22 mất giá sau nửa năm mở bán

Samsung S22 series là dòng điện thoại mới nhất của thương hiệu Hàn Quốc mở bán ở Việt Nam vào đầu năm 2022. Thời gian đầu mở bán, Samsung S22 nhận được sự quan tâm lớn của người dùng trong nước, thậm chí khách hàng phải xếp hàng để nhận máy trong ngày đầu các siêu thị mở bán.

Tuy nhiên, sức hút của Samsung S22 lại nhanh chóng hạ nhiệt, thậm chí nguội lạnh vào thời điểm này tại thị trường Việt Nam. Điều đó được thể hiện qua mức giá bán liên tục giảm, thậm chí xuống giá không phanh sau chưa đầy nửa năm lên kệ.

Samsung S22 xuống giá sâu ở Việt Nam. Ảnh KP.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại các hệ thống bán lẻ điện thoại di động lớn ở Việt Nam, giá Samsung S22 series đang được chào ở mức giảm sâu hơn nhiều đối thủ iPhone 13.

Cụ thể, tại hệ thống FPT Shop, giá Samsung S22 Ultra 5G 128GB hiện ở mức 27,99 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng so thời điểm ra mắt ở mức 30,99 triệu đồng, các bản bộ nhớ 256GB và 512GB cũng có mức giảm tương tự.

Trong khi đó, Samsung S22 Plus 5G cũng giảm đến 3 triệu đồng, khởi điểm từ 22,99 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, khách hàng thanh toán qua những ứng dụng tiền tiện tử như ví VNPAY, Grab Mocha, mua hàng online còn được giảm thêm 300 nghìn đồng.

Tại hệ thống bán lẻ CellphoneS, Samsung S22 Ultra có giá niêm yết thậm chí còn rẻ hơn chỉ từ 26,39 triệu đồng với bản 128GB, giảm 4,6 triệu đồng. Riêng Samsung S22 Plus 8GB - 128GB hiện có giá 21,29 triệu đồng, giảm 6,2 triệu đồng so với mức 27,49 triệu đồng lúc mới ra mắt.

Có thể thấy, những người dùng mua Samsung S22 series ở Việt Nam thời điểm đầu đang phải chấp nhận mức lỗ khá cao ngay cả khi mới dùng do giá máy mới đang xuống không phanh.

Vì sao điện thoại Samsung nhanh mất giá?

Theo khảo từ SellCell, đơn vị này đã thu thập dữ liệu trong suốt tháng 1 và tháng 2 kể từ khi các dòng smartphone mới phát hành. Trong đó, dữ liệu cho thấy Samsung Galaxy 22 là chiếc smartphone cao cấp giữ giá trị kém nhất trên thị trường hiện nay.

Khảo sát cho thấy, Samsung Galaxy S22 Like New chỉ còn 46,8% so với giá trị ban đầu sau 2 tháng ra mắt, khiến dòng S22 trở thành dòng sản phẩm mất giá nhanh nhất. Còn với iPhone 13 giảm 16,4% sau 2 tháng ra mắt, điều này cho thấy sự giữ giá của chiếc điện thoại đến từ Apple.

Người dùng Samsung chuyển sang iPhone vì giữ giá tốt hơn. Ảnh KP.

Vẫn biết, các dòng máy sau khi đã qua sử dụng đều phải chịu khấu hao, tuy nhiên Samsung thường mất giá cao hơn so với sản phẩm đến từ Apple. Đặc biệt, những dòng máy mới của Samsung khi vẫn còn trên kệ, chưa bóc seal, nhưng giá đã xuống sâu sau thời gian mở bán.

Theo khảo sát của Dân Việt với người dùng, đa số giới trẻ hiện nay đều không còn ưa chuộng những dòng máy Android nói chung hay sản phẩm Samsung nói riêng ở phân khúc cao cấp bởi nhiều lý do.

"Trước đây, tôi có mua Samsung Galaxy Note 10, nhưng sau khoảng 2 năm sử dụng, máy thường có hiện tượng giật, lag gây ra khó chịu khi đang làm việc. Mặc dù khi so cấu hình, máy tôi có dung lượng Ram cao hơn sản phẩm iPhone, nhưng thỉnh thoảng dùng vẫn chưa thực sự mượt mà như kỳ vọng với một chiếc máy trên 20 triệu đồng lúc đập hộp. Sau thời gian dùng khó chịu, tôi đã đổi máy để chuyển sang iPhone và mức lỗ sâu quá, bán lại chỉ 8 triệu đồng sau hơn 2 năm", anh Cửu Long, người dùng điện thoại Samsung chia sẻ.

Không những vậy, Samsung đang trải đều các sản phẩm của mình từ giá rẻ đến cao cấp nên không tập trung cho một dòng sản phẩm nhất định. Đồng thời, Samsung thường xuyên thay đổi mẫu mã, kiểu dáng, thậm chí đến dòng Galaxy Note còn bị thương hiệu này khai tử.

Điều này khiến người dùng e dè hơn khi mua, biết đâu một ngày những chiếc Samsung S22 series của họ cũng biến mất khỏi thị trường khiến giá máy cũ tiếp tục "lao đao", giá trị máy cũ càng xuống thấp và khoản lỗ ngày càng phình ra khi lên đời máy.

Bên cạnh đó, mức giá của các dòng máy cao cấp đến từ Samsung như Galaxy S22 có giá cao hơn 30 triệu đồng. Trong khi đó, đối thủ đồng hạng của S22 là iPhone 13 chỉ có giá khởi điểm lúc lên kệ chỉ từ 24 triệu đồng.

Không chỉ Samsung S22, các dòng máy khác của thương hiệu Hàn Quốc cũng có mức giá giảm sâu dù thời gian mở bán ở Việt Nam cách đây không lâu.

Điển hình như Samsung Galaxy Z Fold3 và Z Flip3 giảm từ 7 đến 11 triệu đồng tùy từng dung lượng bộ nhớ.

Theo ghi nhận của Dân Việt tại CellphoneS, Galaxy Z Flip3 bản 128GB và 256GB giảm hơn 7 triệu đồng so với giá niêm yết còn 17,45 và 19,35 triệu đồng. Còn mẫu smartphone Galaxy Z Fold3 bản 128GB và 256GB gần 11 triệu đồng so với mức giá niêm yết, còn 31,1 và 33,99 triệu đồng.

Trong khi đó, tại hệ thống FPT Shop, Galaxy Z Fold3 bản 128GB và 256GB được bán với giá lần lượt là 33 và 36 triệu đồng, rẻ hơn 9 triệu đồng so với giá niêm yết.

Như vậy, sau gần 1 năm mở bán, các dòng máy cao cấp của Samsung đang xuống giá từ 10-11 triệu đồng, mức giá khiến nhiều người dùng "ngã ngửa" khi đã trót mua những dòng điện thoại cao cấp của thương hiệu này.