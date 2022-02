Sân bay Tân Sơn Nhất có thêm làn xe công nghệ, 5 phút có xe, nhân viên vác cả hành lý cho khách

5 phút có xe

Từ Đà Nẵng, đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất tối 17/2, anh Huỳnh Thịnh (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết đã có thể đón ngay taxi công nghệ ở tầng trệt khu vực nhà xe mà không cần phải ôm valy, chờ thang máy, lên tầng 3 đến tầng 5 khu vực nhà xe như trước.



"Sau khi đặt chuyến thành công, Tôi chờ chưa tới 5 phút là tài xế đến đúng vị trí rước. Khu vực này cũng có nhân viên của hãng Be đứng hỗ trợ đặt chuyến và còn phụ mang hành lý lên xe khi tài xế đến đón", anh Thịnh nói.

Sân bay Tân Sơn Nhất có thêm làn xe công nghệ, làn D1, ngay tầng trệt nhà xe TCP. Ảnh: Hồng Phúc.

Ngày 17/2 là hôm đầu tiên sân bay Tân Sơn Nhất triển khai cho taxi công nghệ đón khách tại làn D1 của nhà xe TCP.

Ngay ở khu vực nhà xe, bảng hướng dẫn khu vực nào đón taxi truyền thống và khu vực nào đón taxi công nghệ được đặt ở nhiều nơi. Tùy nhu cầu, khách sẽ di chuyển đến khu vực cần đặt xe theo các biển hướng dẫn.

"Chuyến bay của tôi kín khách, cộng thêm nhiều chuyến bay khác cũng đáp Tân Sơn Nhất vào buổi tối nên sân bay rất đông. Khu vực đón taxi truyền thống xe ra vào tấp nập, nhờ có khu vực đón xe công nghệ mới nên chia khách ra. Tôi đón được rất nhanh", anh Thịnh nói thêm.

Tại làn D1 khu vực nhà xe tối 17/1, ngoài có nhân viên của hãng đứng hỗ trợ khách đặt xe, phụ khuân vác hành lý thì ghi nhận cho thấy, nhân viên của nhà xe cũng túc trực tại các làn để hỗ trợ du khách và tài xế.

Khu vực này cũng có nhiều ghế ngồi để khách chờ taxi công nghệ. Thời gian đón trả khách khá nhanh, kể từ khi đặt xe thành công, mất khoảng 5 phút.

Nhân viên hãng Be hỗ trợ khách tại điểm đón xe, ôm cả hành lý lên cho khách. Ảnh: Hồng Phúc.

Anh Quang Hiệp (tài xế BeCar) cho biết tối 17/2, anh có chuyến xe đầu tiên đón khách ở làn D1 khu vực nhà xe ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất mà không phải lái xe lên tầng 3 hoặc đón khách ở ga quốc tế.

"Để thuận tiện, tôi gọi và hẹn khách đứng đúng khu vực tài xế Be đón khách là cột số 1 đến cột số 5. Các cột còn lại là của hãng khác. Tôi cũng nhờ khách hỏi nhân viên ở sân bay, để khách đứng đúng vị trí đón do sân bay quy định thời gian được dừng chờ khách chỉ vài phút", anh Hiệp cho hay.

Theo tài xế này, đón khách tại tầng trệt nhà xe rất tiện cho khách và cho tài xế. Nhiều người ngại sang ga quốc tế đón xe vì đường xa, chờ thang máy lên tầng 3 thì lâu, kéo hành lý ra đường Trường Sơn đón taxi thì sợ "chặt chém".

Đón Grab, Be ở sân bay Tân Sơn Nhất thế nào?

Đến nay, chỉ hai hãng xe công nghệ Grab và Be là được khai thác làn D1 (tầng trệt) khu vực nhà xe TCP sân bay Tân Sơn Nhất để đón khách.

Sau khi xuống máy bay, khách có thể đi bộ thẳng ra khu vực đón taxi truyền thống. Tại đây có bảng hướng dẫn di chuyển đến làn D1 - khu vực đón taxi công nghệ. Làn D1 nằm song song với làn dành cho taxi truyền thống bên trong nhà xe, gần với khu vực để xe máy ở tầng trệt.

Khu vực đón taxi truyền thống hướng dẫn cụ thể lối đi đón taxi truyền thống và xe công nghệ. Ảnh: Hồng Phúc.

Đặc điểm nhận biết của làn D1 là có dán bảng hướng dẫn màu xanh dương với nội dung: "Khu vực đón xe công nghệ - Làn D1" cùng nhiều ghế cho khách ngồi chờ.

Tại làn D1, cột số 1 đến số 5 được dùng để đón BeCar. Cột số 6 đến cột số 12 được dùng để đón GrabCar.

Grab cho biết ngoài cột đón GrabCar số 6 đến số 12 tại làn xe D1, hành khách vẫn có thể đón xe tại khu vực tầng 3, 4, 5 nhà xe TCP như trước. Ứng dụng này sẽ tiếp tục tích cực làm việc với sân bay Tân Sơn Nhất để phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách hiệu quả hơn.

Trao đổi với Dân Việt, đại diện Be cho biết hãng đã hoàn tất các thỏa thuận để bổ sung khai thác kinh doanh vận tải hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất với việc mở thêm điểm đón khách ở làn D1 ga quốc nội (tầng trệt, nhà ga TCP). Khu vực này bắt đầu được đưa vào thử nghiệm từ ngày 17/2.

Khuya 17/2, nhân viên hãng xe vẫn túc trực tại đỉểm đón xe để hướng dẫn hành khách. Ảnh: Hồng Phúc.

Ngoài làn D1 này, hãng Be còn có khu vực đón khách riêng tại làn B - ga đến quốc tế, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau khi xuống sân bay ở ga quốc nội, khách đi bộ khoảng 5 phút đến ga quốc tế để đón xe mà không phải gặp tình trạng đông đúc.

"Với việc bổ sung thêm điểm đón khách ở làn D1, chúng tôi đã góp phần mang đến các lợi ích di chuyển cho hành khách để không phải chen lấn, vất vả di chuyển vì khoảng cách đón xe quá xa; đồng thời góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh an toàn sân bay, cũng như hỗ trợ nhu cầu đi lại của người dân trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch", đại diện Be nói.