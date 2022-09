Sản phẩm sạc 3 trong 1 dành cho giới văn phòng đến từ thương hiệu Anker

Trong thời buổi ngày nay, việc phải sử dụng đồng thời nhiều thiết bị như laptop, điện thoại, máy tính bảng, v.v để phục vụ cho công việc và giải trí là rất phổ biến. Tuy nhiên, dùng nhiều thì phải sạc nhiều, không lẽ mỗi máy lại phải mang theo 1 dây sạc + 1 củ sạc riêng? Vậy thì đừng lo, vì hôm nay chúng ta sẽ cùng đánh giá một sản phẩm cực xịn sò, tiện dụng tới từ Anker - 735 Nano II POD (A2667) để giải quyết nhu cầu trên.



Anker 735 Nano II sở hữu thiết kế đơn giản, nhỏ gọn với kích thước tổng thể 38.26 mm × 29.12 mm × 66.10 mm. Khi đặt cạnh so sánh, em này chỉ to hơn một chút so với một hộp sạc tai nghe Airpods hay Airpods Pro, rất thuận tiện khi mang theo dù là đi chơi hay đi công tác.



Anker 735 với thiết kế nhỏ gọn

Tuy nhiên, đó chưa phải là những gì tuyệt vời nhất trên Anker 735 Nano II. Điều đầu tiên phải kể đến đó là em này sở hữu tới 03 cổng sạc tốc độ cao (có thể sạc cùng lúc), bao gồm 02 cổng USB-C và 01 cổng USB-A với công suất cực ấn tượng. Theo hãng Anker, khi cắm sạc cho cả 3 cổng cùng lúc, thì 1 cổng USB-C có thể sạc với công suất lên đến 40W, 2 cổng còn lại sạc với tốc độ 12W; còn khi chỉ sạc 1 cổng thì công suất sẽ lên đến 65W, tương đương với cục sạc của 1 chiếc laptop. Nhờ công nghệ GaN II, nhà sản xuất Anker đã có thể giảm kích thước cục sạc lên đến hơn 50% mà vẫn đảm bảo tốc độ cực cao. Và tất nhiên để tối ưu hóa khả năng sử dụng, Anker 735 Nano II có khả năng tương thích với cực nhiều loại và dòng thiết bị, từ các dòng laptop hàng đầu trên thị trường như Macbook, Dell XPS, v.v cho đến các loại máy tính bảng và điện thoại khác nhau, thậm chí cả tai nghe không dây. Chỉ với 1 củ sạc nhỏ gọn, bạn đã có thể yên tâm về nỗi lo hết pin cho không chỉ 1 mà lên đến 3 thiết bị của mình.

Anker 735 Nano II với 03 cổng sạc công suất cao mạnh mẽ

Nhiều người lo rằng với nhiều cổng sạc công suất cao như vậy, thì liệu có an toàn cho thiết bị của họ không? Câu trả lời là bạn hoàn toàn không phải lo lắng, vì Anker 735 Nano II được chứng nhận an toàn IEC 62368-1 mới nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng và các thiết bị.



Tổng kết



Điểm mạnh của Anker 735 Nano II:



- Thiết kế nhỏ gọn, đơn giản, dễ mang theo.

- Công suất sạc cao.

- Sạc được cho nhiều thiết bị cùng lúc.

- Tốc độ sạc nhanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

- Tương thích nhiều loại thiết bị.

Điểm yếu của Anker 735 Nano II:



- Ít tùy chọn màu sắc.

Với nhiều ưu điểm đáng chú ý như vậy, Anker 735 Nano II chắc chắn sẽ là sự lựa chọn đáng đồng tiền bát gạo cho những người có nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị trong ngày, hoặc hay phải đi lại mang sạc theo nhiều nơi. Anker 735 Nano II mang lại tất cả những gì mà bạn cần, chỉ với một cục sạc nhỏ gọn và mọi vấn đề về pin cho thiết bị của bạn sẽ không còn là nỗi lo. Hiện Anker 735 Nano II đang sẵn hàng trên Shopee tại trang TMĐT chính hãng của Anker với mức giá chưa đầy 1.200.000 đồng. Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến các sản phẩm khác tới từ Anker, đừng quên tham khảo tại các trang mua sắm chính thức của Anker trên Shopee và Lazada nhé!