Sân Thiên Trường ra sao trước trận ĐT Việt Nam vs ĐT Palestine?

Sân Thiên Trường tổ chức chuyên nghiệp trước trận đấu Palestine

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thưởng trực Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Nam Định về việc tổ chức trận Bóng đá giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và ĐT Palestine trên sân Thiên Trường, ngày 5/9/2023, được sự phân công của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – TUV, Giám đốc Sở VHTT&DL đã chủ trì Hội nghị Triển khai Kế hoạch tổ chức trận Bóng đá giao hữu quốc tế giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Palestine. Dự hội nghị, Về phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có ông Dương Nghiệp Khôi – Tổng Thư Ký Liên đoàn; cùng các ông bà đại diện các phòng ban liên quan tổ chức trận đấu.

Hội nghị Triển khai Kế hoạch tổ chức trận Bóng đá giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và ĐT Palestine.



Về phía tỉnh Nam Định có các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công ty Điện lực Nam Định, UBND thành phố Nam Định, Công an thành phố, Công ty Cổ phần bóng đá Thép xanh Nam Định, các đồng chí lãnh đạo Sở VHTT&DL, lãnh đạo phòng Quản lý thể thao, Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định và các phòng ban trực thuộc Sở VHTT&DL. Hội nghị được nghe và thảo luận xoay quanh Kế hoạch tổ chức trận đấu với nhiều ý kiến đóng góp từ các Sở ban ngành liên quan nhằm đảm bảo công tác tổ chức trang trọng, chuyên nghiệp, an toàn quyệt đối theo đúng thông lệ quốc tế.



Sân Thiên Trường trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam - ĐT Palestine.

Tổng Thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi một lần nữa cảm ơn công tác tổ chức bài bản, chuyên nghiệp của tỉnh Nam Định tại trận đấu giao hữu quốc tế trước đó với Syria; đặc biệt là những hình ảnh đẹp về hoạt động cổ vũ của các cổ động viên bóng đá Nam Định tạo ra trên các khán đài SVĐ Thiên Trường.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VHTT&DL ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp của các ngành, địa phương, Ban tổ chức trận đấu và sự đồng hành, ủng hộ của hàng vạn khán giả, người hâm mộ trong việc tổ chức thành công các trận bóng đá tầm Quốc gia, Quốc tế trên Sân vận động Thiên Trường trong thời gian qua, thành công đó có ý nghĩa to lớn về chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh, an toàn và quảng bá hình ảnh, con người, quê hương Nam Định tốt đẹp trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Đồng chí cũng lạc quan, tin tưởng rằng dưới sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, sự đồng lòng, phối hợp của các cấp, ngành, địa phương và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thì công tác tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Quốc gia Việt Nam với Palestine vào 19h30 ngày 11/9 tới sẽ thành công tốt đẹp đáp ứng được sự quan tâm của nhân dân và người hâm mộ.