Sân vận động Cẩm Phả trước giờ đón những "bông hồng thép" môn bóng đá nữ tại SEA Games 31

Sân vận động Cẩm Phả (TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) chiều 6/5. Ảnh: Nguyễn Quý.



Hiện sân vận động Cẩm Phả đã có một diện mạo mới với mặt sân thiết kế mới, sức chứa 16.000 chỗ ngồi, 100% ghế có tựa, đảm bảo các điều kiện tốt nhất không chỉ cho các cầu thủ tham gia thi đấu mà còn cho các cổ động viên tới sân cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam.



Nằm lọt giữa trung tâm TP.Cẩm Phả, sân vận động này được dự báo sẽ "bùng nổ" trong những trận tranh tài giữa các đội bóng đá nữ tại SEA Games 31. Ảnh: Nguyễn Quý.

Những ngày qua, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã được làm quen với "chảo lửa" Cẩm Phả.

Với sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh Quảng Ninh cùng với sự cổ vũ của những cổ động viên nhiệt thành đất Mỏ, những "cô gái vàng" của thể thao Việt Nam nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng tại SEA Games 31.

Trục đường chính dẫn vào sân vận động Cẩm Phả được dọn dẹp, trang hoàng. Ảnh: Nguyễn Quý.

Để chuẩn bị cho giải đấu lớn này, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư gần 83 tỷ đồng, nâng cấp các hạng mục: Bổ sung mái che khán đài; điều chỉnh kích thước mặt sân theo tiêu chuẩn quốc tế; thay thế toàn bộ cỏ mặt sân hiện tại bằng cỏ chuyên dùng; bổ sung hệ thống tưới nước tự động; bổ sung, điều chỉnh hệ thống tưới nước mặt sân và cống thoát nước xung quanh, hệ thống ánh sáng đạt chuẩn…

Cổng vào sân vận động Cẩm Phả cũng được trang trí rực rỡ. Ảnh: Nguyễn Quý.

Ông Nguyễn Trọng Quý, Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông văn hóa thành phố Cẩm Phả cho biết: "Chúng tôi cũng đã hoàn thiện các khu vực như khu vực báo chí, khu vực truyền hình, truyền thanh và các phòng chức năng như phòng y tế… phục vụ cho giải đấu. Đồng thời thường xuyên bố trí nhân lực túc trực xuyên suốt trước, trong giải đấu để phục vụ công tác vệ sinh, hệ thống bàn ghế, âm thanh, ánh sáng... phân công từng bộ phận để tham gia đảm nhiệm từng khâu trong công tác phục vụ".



Những hàng ghế ngồi cho khán giả đã cũ, hỏng được thay thế. Ảnh: Nguyễn Quý.

Theo thông tin chính thức từ Ban tổ chức đăng cai các môn SEA Games 31 tại Quảng Ninh, toàn bộ 7 môn thi đấu của SEA Games 31 được tổ chức tại Quảng Ninh đều sẽ không bán vé vào sân.

Riêng đối với môn bóng đá nữ được tổ chức tại sân vận động Cẩm Phả, Ban tổ chức sẽ in 467 vé VIP dành riêng cho các đại biểu, quan chức, còn lại sẽ mở cửa tự do và có kiểm soát người vào sân. Khi nào các khán đài kín chỗ, Ban tổ chức sẽ đóng cửa để đảm bảo an toàn.

Mặt sân cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng những ngày giáp trận khởi tranh đầu tiên vào ngày 9/5. Ảnh: Nguyễn Quý.

Riêng trong trường hợp đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam vào tới trận Bán kết và Chung kết, Ban tổ chức đăng cai các môn SEA Games 31 tại Quảng Ninh sẽ tổ chức cho người hâm mộ vào sân theo hình thức khác.

Cụ thể, Ban tổ chức sẽ phân bổ 10.000 giấy mời cho TP.Cẩm Phả phụ trách phát theo cơ cấu cho cổ động viên đội nhà và dành 6.000 vé cho đội khách.

Với việc mở cửa cho cổ động viên vào sân cổ vũ, đồng hành cùng đội tuyển bóng nữ quốc gia Việt Nam trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch, Ban tổ chức đăng cai các môn SEA Games 31 tại Quảng Ninh cũng đã tính toán và lên kịch bản chi tiết các phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực sân vận động Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Quý.

Môn bóng đá nữ tại SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 9/5 đến 21/5 tại sân vận động Cẩm Phả.

Với việc đầu tư, nâng cấp hoàn thiện sân vận động Cẩm Phả, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, ăn, nghỉ phục vụ môn bóng đá nữ và quyết định mở cửa tự do cho khán giả vào sân cổ vũ các vận động viên thi đấu, Quảng Ninh đã sẵn sàng đồng hành, tiếp “lửa” cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung và những cô gái Vàng của thể thao Việt Nam trên hành trình bảo vệ vị trí đứng đầu bóng đá nữ Đông Nam Á.