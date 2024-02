Sáng tỏ khả năng HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Hàn Quốc

Sau khi LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) sa thải HLV Jurgen Klinsmann hôm 16/2, rất nhiều nguồn tin cho rằng, KFA đang xem HLV Park Hang-seo là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế.

KFA không lựa chọn HLV Park Hang-seo. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của hãng thông tấn Yonhap, hiện nay, KFA đang cân nhắc lựa chọn 1 trong 2 ứng cử viên gồm Hong Myeong-bo (Ulsan Hyundai) hoặc Hwang Sun-hong (U23 Hàn Quốc).

Cả HLV Hong Myeong-bo và Hwang Sun-hong đều là những cựu danh thủ có trên 100 lần khoác áo ĐT Hàn Quốc trong quá khứ. Đồng thời, cả hai đều góp công lớn giúp đội bóng xứ sở kim chi lọt vào vòng bán kết World Cup 2002 trên sân nhà.

HLV Arteta yêu cầu Arsenal theo đuổi Mbappe

Đích thân HLV Mikel Arteta vừa yêu cầu Ban lãnh đạo Arsenal nhảy và cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Kylian Mbappe cùng với Real Madrid và Liverpool. Ngày 30/6 tới, ngôi sao 25 tuổi sẽ đáo hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain nhưng anh không chịu gia hạn hợp đồng mới.

Rashford bán đấu giá siêu xe bị tai nạn

Siêu xe mà Rashford rao bán: Ảnh: The Sun.

Tiền đạo Marcus Rashford đang bán đấu giá siêu xe Rolls-Royce Wraith Black Badge độ Mansory mà anh tậu với giá 700.000 bảng Anh. Được biết, siêu xe này gặp tai nạn hồi tháng 9 năm ngoái, bị hư hỏng nặng và cần ít nhất 100.000 bảng để sửa chữa. Đến thời điểm này, mới có 111 người ra giá cho chiếc coupe 2 cửa này, mức giá cao nhất hiện nay 152.500 bảng.

M.U nhắm mua sao trẻ Bayern

Sky Sports đưa tin, M.U đang cân nhắc khả năng chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Mathys Tel của Bayern Munich vào mùa Hè 2024. Do không thường xuyên được ra sân thi đấu nên cầu thủ 18 tuổi đang cân nhắc khả năng rời sân Allianz Arena để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới.

Messi nhận món quà đặc biệt trước trận gặp đội bóng cũ

Messi nhận món quà là đôi giày đặc biệt. Ảnh: Soccerbible.

Trước trận giao hữu mới đây giữa Inter Miami với Newell's Old Boys, siêu sao Lionel Messi đã nhận được món quà là đôi giày thể thao có tên What The Messi do Stepkicks thiết kế. Đôi giày này mô tả khái quát về sự nghiệp của M10.