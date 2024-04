Sao nhí tỏa sáng trong giới người mẫu tuổi teen

Sau triển lãm Rainbow Snow thuộc dự án The New Generation Of Models, giới mộ điệu thời trang không khỏi góp lời khen ngợi cô bé Phương Vy.

Với sự táo bạo và tự tin, Phương Vy đã chứng tỏ mình là một người mẫu đa năng thông qua việc thể hiện thần thái của một người mẫu nhí tại Hàn Quốc. Trong hình, Phương Vy chụp chung cùng siêu mẫu Xuân Lan, người dẫn dắt cô bé bước vào làng thời trang.

Những bộ hình high fashion của cô bé tại đây không chỉ làm cho giới chuyên môn trầm trồ, mà còn thu hút sự chú ý của khán giả bởi vẻ đẹp trong sáng và phong cách độc đáo.

Dự án "The New Generation Of Models" đã diễn ra trọn vẹn với bộ sưu tập chủ đề "Rainbow Snow" của nhà thiết kế Tommy Tường Lê và 24 người mẫu chuyên nghiệp qua nhiều thế hệ được thực hiện tại các kinh đô thời trang lớn trên thế giới.

Cô bé mang thần thái ngôi sao đến với dự án lớn lần này với sự bắt tay hợp tác bởi Xuanlan's Academy, Kiếng Cận Studio, Trần Film và Kyo Phan.

Cùng với sự kết hợp chuẩn chỉnh giữa ngoại hình xinh xắn, khả năng thể hiện cảm xúc đa dạng và thành tích học tập ấn tượng, Phương Vy đã chứng minh mình là một ngôi sao nhí trong thế giới thời trang dành cho thiếu nhi. Ảnh: Team Kiếng Cận