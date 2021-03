Sắp chính thức công diễn 3 show diễn triệu đô tại Phú Quốc United Center

Với tổng vốn đầu tư lên đến 26 triệu đô, đây sẽ là những màn trình diễn hấp dẫn, hoành tráng bậc nhất châu lục, góp phần nâng tầm ngành công nghiệp giải trí Việt Nam trên bản đồ điểm đến du lịch thế giới.

Trong đó, Khu Tinh hoa Việt Nam có chi phí đầu tư lên đến 8,3 triệu đô, được thiết kế và dàn dựng bởi đạo diễn thực cảnh nổi tiếng Việt Tú, người rất tâm huyết với Lịch sử - Văn hóa Việt, cùng sự tham gia cố vấn của những chuyên gia tên tuổi hàng đầu như: PGS - TS Trần Đức Cường, Chủ tịch hội khoa học lịch sử Việt Nam; GS - TS Nguyễn Thị Minh Thái, Nhà phê bình lý luận sân khấu, nghệ sĩ dân gian Nguyễn Mạnh Đức…

Điểm nhấn tuyệt đỉnh nhất chính là "dạ tiệc" thực cảnh đa phương tiện "Tinh hoa Việt Nam" kéo dài 45 phút, gồm 4 chương: Nguồn cội, Đời sống, Hành trình đạo học và Tinh hoa Việt Nam với 12 màn biểu diễn xuyên suốt. Chương trình nghệ thuật đặc sắc này được ví như bức tranh hoàn hảo vẽ lại hành trình đi "xuyên không" ngược thời gian khám phá đời sống cổ xưa, tái hiện phong tục và đời sống văn hóa truyền thống. Đạo diễn Việt Tú đã khéo léo sử dụng những công nghệ hiện đại nhất thế giới để kể lại chuyện văn hoá dân tộc và các nhân tố lịch sử quen thuộc trong một "ma trận trình diễn" độc nhất vô nhị kỷ lục quy mô lên tới 11.200 m2, thiết kế theo mô hình kinh thành cổ xưa.

Màn công diễn đáng chờ đợi của Tinh hoa Việt Nam tại Phú Quốc United Center hứa hẹn đưa những sản phẩm văn hoá của người Việt sánh ngang với các show diễn thực cảnh hàng đầu thế giới như Ấn tượng Lệ Giang, Ấn tượng Tây Hồ của Đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu…

Được đầu tư lên tới 4,2 triệu đô, Sắc màu Venice khi ra mắt sẽ là show trình diễn trên nước đắt đỏ bậc nhất hiện nay, được tổ chức ngay tại Kênh đào và Hồ Trung tâm của "trái tim không ngủ" Grand World. Với những thực cảnh xuất thần bất ngờ hiện lên từ mặt nước, "Sắc Màu Venice" sẽ mở ra thế giới châu Âu phồn hoa và thơ mộng sống động bằng âm nhạc, ánh sáng, vũ điệu… Sử dụng hạ tầng kỹ thuật hiện đại nhất thế giới như quạt chiếu hình khổng lồ, sân khấu ngầm rộng hàng trăm mét vuông và các đạo cụ khủng chìm dưới nước, hiệu ứng lazer, lửa khói từ mặt hồ, show diễn chắc chắn sẽ làm mãn nhãn cả du khách khó tính nhất.

Đạo diễn Việt Tú đồng thời mang đến nơi đây không khí lễ hội hoá trang thành Venice với hàng chục hoạt động biểu diễn đặc sắc, những bộ trang phục cầu kỳ làm bằng tay bởi các nghệ nhân tài hoa. Trên những đoàn thuyền Gonzola trứ danh, du khách có thể du ngoạn toàn bộ khu Venice và chiêm ngưỡng siêu sân khấu nhạc nước Sắc Màu Venice được công diễn vào mỗi tối.

Riêng phần nhân lực thực hiện 2 show diễn Tinh hoa Việt Nam và Sắc Màu Venice của đạo diễn Việt Tú đã phải chi trả tới 1,5 triệu đô và sẽ chính thức ra mắt vào đúng ngày khai trương Phú Quốc United Center 21/4/2021.

Chính thức công chiếu muộn hơn vào 30/4/2021, show "Once" lừng danh sẽ trình diễn tại quảng trường Phượng Hoàng lửa của Công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam VinWonders Phú Quốc. Đây là show diễn thực cảnh đa phương tiện hoành tráng bậc nhất Châu Á, được đầu tư gần 12 triệu đô, do Quantum Creative (Mỹ) - đơn vị chuyên về show, nhạc kịch, nhạc hội cho các công viên chủ đề hàng đầu và các nghệ sỹ nổi tiếng - thiết kế và chỉ đạo trình diễn. Với hiệu ứng công nghệ kết hợp từ hàng chục máy chiếu hiện đại, sân khấu nước, âm nhạc và ánh sáng cùng màn trình diễn điêu luyện của hàng trăm diễn viên chuyên nghiệp, show "Once" đưa du khách trở về không gian cổ tích với phượng hoàng lửa hùng mạnh đối đầu cùng phù thủy toàn năng trong trận chiến Thiện – Ác từ ngàn xưa.

Ba show diễn hoành tráng bậc nhất cùng hàng trăm lễ hội, hoạt động đời sống náo nhiệt suốt 365 ngày đêm sẽ biến Phú Quốc United Center thành thiên đường hội tụ tinh hoa Việt Nam và thế giới. Vượt xa khỏi ý nghĩa của những sản phẩm giải trí đơn thuần, chuỗi siêu show thực cảnh "Tinh Hoa Việt Nam", "Sắc màu Venice" và "Once" tiên phong xu thế du lịch biểu diễn và nâng tầm ngành công nghiệp giải trí Việt Nam lên đỉnh cao mới trên trường quốc tế.