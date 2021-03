Hà Nội: Sập giàn giáo, một người đàn ông mắc kẹt trong đống đổ nát

Rạng sáng nay, 30/3, một tốp thợ đang thi công đổ bê tông công trình nhà dân tại số nhà 170 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội thì bất ngờ giàn giáo đổ sập xuống.



Hiện trường vụ đổ sập giàn giáo.

Lúc này có 1 người đàn ông không kịp chạy thoát ra ngoài đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Mọi người đã hô hoán tìm cách cứu giúp nạn nhân và gọi báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Hà Nội điều 6 xe chữa cháy của Công an quận Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đến hiện trường.

Clip cảnh sát đưa người mắc kẹt ra ngoài.

Xác định vị trí người mắc kẹt nằm phía dưới, hàng chục cảnh sát đã tiếp cận chống đỡ và nhanh chóng cứu nạn nhân ra ngoài đi bệnh viện cấp cứu. Lúc này, người đàn ông vẫn tỉnh nhưng do trọng lực đè lên nặng khiến nạn nhân kiệt sức.

Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp Công an quận Cầu Giấy đã cứu sống được một người đàn ông mắc kẹt trong đống đổ nát của vụ sập giàn giáo.

Nhiều người theo dõi lực lượng chức năng giải cứu người mắc kẹt.

Nạn nhân được đưa ra ngoài đi bệnh viện cấp cứu.

Thượng tá Quyến thông tin thêm, việc cứu nạn được triển khai nhanh nhất có thể. Hàng chục cán bộ chiến sĩ dùng phương tiện chống đỡ, kìm cộng lực, cưa... để cứu người bị nạn.

Với sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát, trong khoảng 15 phút, nạn nhân đã được cứu thoát ra ngoài an toàn. Ngay sau đó, lực lượng y tế đã sơ cứu và chuyển nạn nhân đến bệnh viện.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để tiếp tục điều tra, làm rõ.