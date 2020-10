Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam: Đã tìm thấy thi thể cả 8 nạn nhân ở xã Trà Vân

Như vậy, cho đến thời điểm này, đã tìm thấy toàn bộ số người mất tích ở xã Trà Vân. Riêng vụ sạt lở khiến 53 người mất tích ở xã Trà Leng, quân đội vẫn đang khẩn trương mở đường vào.

Trà Vân-Nam Trà My-nơi tìm thấy 8 thi thể.





Như tin đã đưa, 2 vụ sạt lở núi, đất tại huyện Nam Trà My làm 57 người gặp nạn, có 4 người thoát nạn được. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, 2 vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tối 28/10 tại xã Trà Leng làm 45 người mất tích (có 4 người may mắn thoát nạn) và tại xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) và 8 người mất tích. Đến 23 giờ ngày 28/10, chính quyền huyện Nam Trà My và các lực lượng chức năng cùng nhân dân địa phương đã tìm thấy 7 thi thể.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, đây là sự cố hết sức nghiêm trọng, mặc dù đã có sự lường trước về hậu quả do mưa bão. Tối 28-20, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện chỉ đạo phải khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, cứu người còn sống sót. Việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn do địa bàn xảy ra sự cố rất phức tạp. Cạnh đó do mưa kéo dài, cộng cơn bão số 9 gây mưa nên gây sạt lở đất tại nhiều điểm khi vào hiện trường.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị, hậu cần với phương châm “4 tại chỗ” để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm; thành lập 3 sở chỉ huy tìm kiếm cứu hộ cứu nạn (CNCH ) gồm: sở chỉ huy chính đặt tại huyện Bắc Trà My (giáp ranh huyện Nam Trà My) và 2 sở chỉ huy trực tiếp tại hiện trường ở xã Trà Leng và xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) để thực hiện nhiệm vụ.