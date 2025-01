Sau 3 giờ truy tìm, công an bắt đối tượng cướp vé số của bé trai 7 tuổi ở Long An Sau 3 giờ truy tìm, công an bắt đối tượng cướp vé số của bé trai 7 tuổi ở Long An

Nghi phạm Nguyễn Văn Quí (52 tuổi, ngụ TP Tân An, Long An) bị Công an huyện Bến Lức tìm đến tận nhà bắt giữ để điều tra về hành vi cướp vé số của cháu nhỏ.