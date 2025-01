Công an Đà Nẵng phá đường dây buôn bán ma túy từ các tỉnh phía Bắc tuồn về thành phố

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công chuyên án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy từ các tỉnh phía Bắc về Đà Nẵng do 3 đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự điều hành. Đáng chú ý, qua kiểm tra, cả 3 đối tượng đều dương tính với ma túy dạng đá…

Cụ thể, sau thời gian theo dõi, giám sát, 16 giờ ngày 2/1, tại phòng 403, căn hộ cho thuê trên đường Nguyễn Xuân Khoát, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà (Đà Nẵng), Tổ trinh sát số 1 Phòng Cảnh sát ma túy bắt quả tang đối tượng Hà Quốc Văn (34 tuổi, hộ khẩu ở phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) ở tại phòng số 3, căn hộ cho thuê tại đường Đặng Vũ Hỷ (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Tang vật thu giữ gồm 4 gói nilông chứa tinh thể rắn màu trắng có trọng lượng khoảng 5 gram nghi là ma túy đá và một số vật dụng dùng để sử dụng, mua bán ma túy.

Tại đây, trinh sát phát hiện thêm đối tượng Phạm Đức Hòa (25 tuổi, hộ khẩu tại phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), hiện ở phòng 403, căn hộ cho thuê tại đường Nguyễn Xuân Khoát, phường An Hải Bắc có hành vi sử dụng ma túy và nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã mời đối tượng về cơ quan làm việc.

Các đối tượng Thắng, Văn và Hòa (từ trái qua) bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ. Ảnh: CAĐN

Đáng nói, Hà Quốc Văn đã có tiền án 7 năm 6 tháng tù giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, đến 18 giờ 10 phút cùng ngày, tại khu vực trên đường An Thượng 11, (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Tổ trinh sát số 2 bắt quả tang Đỗ Việt Thắng (50 tuổi, trú ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội), ở tại số 23 An Thượng 11 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra nhà số 23 An Thượng 11, cơ quan công an phát hiện và thu giữ khoảng 45 gram ma túy dạng đá, 1 cân tiểu ly, 1 điện thoại. Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án khoảng 50 gram ma túy dạng đá, 2 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 2 điện thoại di động, 1 xe máy.

Liên quan đến đối tượng Đỗ Việt Thắng, vào tháng 10/1996, bị Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) tuyên phạt 3 năm tù giam về hành vi giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi. Tháng 3/2001 bị Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tiến hành test nhanh, cả 3 đối tượng trên đều dương tính với ma túy dạng đá.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Việt Thắng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Hà Quốc Văn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Đức Hòa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.