Sau khi đổi nghệ danh, Hoài Lâm lên tiếng xin lỗi, hủy show diễn

Sáng 2/12, trên trang cá nhân, ca sĩ Hoài Lâm lên tiếng xin lỗi vì phải hủy show diễn ngày 21/12 tại một phòng trà ở TP.HCM.

Anh viết: “Xin lỗi các bạn vì đêm nhạc ở phòng trà ngày 21/12, Lâm sẽ không diễn show này với lý do sức khỏe phải điều trị. Xin mọi người thông cảm và bỏ qua. Hãy chờ đợi Lâm trong những chương trình tiếp theo”.

Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng thông báo đêm nhạc của anh với Hoài Lâm bị hủy bởi nhiều lý do bất khả kháng. Khi được hỏi lý do đêm nhạc bị hủy, có phải do tình trạng sức khỏe và giọng hát của Hoài Lâm gần đây không ổn định, Nguyễn Minh Cường phủ nhận.

Trò chuyện với Dân Việt, Nguyễn Minh Cường từng cho biết, anh luôn coi Hoài Lâm là một người em ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép. "Lâm rất trách nhiệm, nhận bài hát là tập rất kỹ. Cũng có lẽ bởi tính cách của Lâm như vậy, nên chúng tôi đã yêu quý nhau tới tận bây giờ. Tôi và Lâm trò chuyện như những người anh em. Tuy vậy, tôi luôn hạn chế đưa ra những lời khuyên bởi muốn cậu ấy được thoải mái".

Ca sĩ Hoài Lâm. (Ảnh: FBNV)

Vào tháng 11, Hoài Lâm gây bất ngờ khi đổi nghệ danh thành Tuấn Lộc (tên khai sinh của anh). Nam ca sĩ tâm sự anh muốn tìm lại chính mình. Khoảng thời gian khủng hoảng trước đó, Hoài Lâm dành thời gian tìm hiểu Phật pháp, hướng bản thân vào đạo Bụt và chánh niệm.

Hoài Lâm bắt đầu được khán giả biết đến kể từ khi tham gia chương trình Gương mặt thân quen 2014. Ngoài tài năng và trở thành hiện tượng ở thời điểm đó, Hoài Lâm còn gây chú ý với khán giả khi được giới thiệu là con nuôi của NSƯT Hoài Linh từ khi mới chỉ 13 tuổi.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp với nhiều bản "hit", Hoài Lâm bất ngờ tuyên bố kết hôn và sớm có con. Từng có thông tin cho rằng, anh bất hòa với cha nuôi khi có ý định đổi nghệ danh. Sự nghiệp "lao dốc không phanh" của Hoài Lâm khiến khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi anh từng là một trong những nam nghệ sĩ trẻ sở hữu nhiều bản "hit" và vô cùng đắt show khi mới vào nghề.

Cuối 2018, Hoài Lâm dừng ca hát về quê chữa bệnh. Năm 2019, nam ca sĩ trở lại, tiết lộ có hai con gái. Năm 2019, quan hệ tình cảm của Hoài Lâm rạn nứt, anh tiếp tục tuyên bố ở ẩn, xa rời showbiz.

Năm 2020, Hoài Lâm gây sốt với bản "hit" Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi (Nguyễn Minh Cường) sau hai năm xa rời sân khấu. Anh chiến thắng hạng mục Ca khúc của năm tại giải Cống hiến và đoạt giải Làn Sóng Xanh cùng năm.

Thời điểm hiện tại, Hoài Lâm vẫn nhận show một số đêm diễn nhưng không hoạt động nhiều như trước. Tối 29/11, anh biểu diễn tại một phòng trà tại TP.HCM với nghệ danh mới. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng, anh hát không tốt, chất giọng bị đục, đôi chỗ chênh phô.