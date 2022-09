Chiều 17/9, tại huyện Krông Pắk, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tổ chức lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên theo Nghị định thư ký kết giữa Bộ NNPTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Lễ cắt băng khai trương xuất khẩu lô hàng sầu riêng chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc.

Đây là một sự kiện được chính quyền, doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng và đặc biệt là nông dân trồng sầu riêng của Đắk Lắk hết sức mong đợi.

Sầu riêng mang đến niềm vui chung

Ông Nguyễn Chiến (xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) chia sẻ, những năm trước đây, nông dân trồng sầu riêng luôn thấp thỏm lo lắng mỗi khi thu hoạch sầu riêng, không biết giá cả sẽ ra sao.

Đặc biệt, năm 2019, do dịch Covid-19 bùng phát, giá sầu riêng của Krông Pắk đã rớt xuống thê thảm. Nhiều vườn sầu riêng không bán được.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi lễ công bố xuất khẩu lô hàng sầu riêng chính ngạch đầu tiên sang Trung Quốc.

"Năm nay, vườn trồng của gia đình tôi được cấp mã vùng trồng đồng thời đã được phía Trung Quốc phê duyệt cho xuất khẩu, tôi vô cùng vui mừng"- ông Chiến nói.

Cũng là một người dân có vườn sầu riêng có mã vùng trồng được phía Trung Quốc cho phép xuất khẩu, ông Nguyễn Văn Sơn (xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk) cũng rất xúc động: "Không chỉ riêng tôi mà đây có thể nói là niềm vui của người trồng sầu riêng cả nước. Để làm được trái sầu riêng đạt chuẩn xuất khẩu không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi được xuất khẩu chính ngạch, tôi không còn lo lắng về đầu ra, giá cả sẽ ổn định".

Ông Y Giang Gry Niê Knơng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Duy Hậu

Ông Đoàn Thanh Hải, xã Ea Yông có 1 ha sầu riêng, mặc dù vườn sầu riêng của ông Hải chưa được xuất khẩu trong đợt này nhưng trước thông tin về việc sầu riêng Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch, ông Hải cũng vô cùng vui mừng.

"Việc sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch đang mở ra cơ hội rất lớn cho nông dân chúng tôi. Tới đây, gia đình sẽ tiếp tục canh tác theo hướng an toàn thực phẩm, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu"- ông Hải nói.

Là một trong những đơn vị được xuất khẩu chuyến hàng đầu tiên sang Trung Quốc, ông Lê Minh Tâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dũng Thái Sơn cho biết: "Việc xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang thị trường Trung Quốc là cơ hội lớn cho người sản xuất, các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng".

Tại buổi lễ, ông Tâm đã cam kết: "Sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương và người trồng sầu riêng thực hiện nghiêm túc những nội dung đã được ký trong Nghị định thư giữa Bộ nNPTNT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc".

Chuyến sầu riêng đầu tiên của Đắk Lắk lên đường xuất khẩu sang Trung Quốc

"Trong đó phối hợp cùng các hộ trồng sầu riêng thực hiện nghiêm quy trình canh tác an toàn, các quy định về thu mua chế biến, đóng gói và xuất khẩu sầu riêng. Thực hiện nghiêm quy trình, quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm; quy định về mã số vùng trồng, mã đóng gói và các quy định khác để sản phẩm đến với người tiêu dùng đảm bảo an toàn, chất lượng cao nhất".

Chia sẻ với chúng tôi, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk nói: "Rất là vui! Việc sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc là điều mà cả nước mong đợi từ lâu chứ không phải riêng chúng tôi. Người dân của chúng tôi, đặc biệt là những hộ có mã vùng trồng được xuất chính ngạch rất phấn khởi".

Tiếp tục nâng cao chất lượng, tạo uy tín trên thị trường

Ông Y Giang Gry Niê Knơng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngoài thế mạnh về phát triển các loại cây công nghiệp như: cà phê, cao su, hồ tiêu... thì trong những năm gần đây các loại cây ăn quả liên tục tăng cả về diện tích, năng suất và sản lượng, nhất là cây sầu riêng.

Theo ông Y Giang Gry, Đắk Lắk hiện có 150.000ha sầu riêng, với sản lượng hàng năm khoảng 170.000 tấn. Đến năm 2030, năng suất sầu riêng của Đắk Lắk dự kiến sẽ lên đến 300.000 tấn/năm.

Những chuyến xe đầu tiên đưa sầu riêng Đắk Lắk xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Duy Hậu.

Nghị định thư quy định về kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng của Việt Nam được ký kết với Trung Quốc (sau gần 4 năm nỗ lực chuẩn bị) là một trong những lợi thế rất lớn để sản phẩm sầu riêng của cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng xuất khẩu chính ngạch vào thị trường lớn.

Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tổ chức phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng hiện đại, chất lượng, an toàn, bền vững và liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến thị trường tiêu thụ, là cơ hội để nâng cao hiệu quả và nâng tầm giá trị sầu riêng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cơ quan chức năng trao chứng thư iểm dịch thực vật cho các doanh nghiệp xuất khẩu chính ngạch sầu riêng quả tươi sang Trung Quốc đợt đầu tiên. Ảnh: Duy Hậu.

Tuy nhiên, đây cũng là thách thức không nhỏ vì các nội dung của Nghị định thư thực chất là các yêu cầu kỹ thuật buộc bên sản xuất, đóng gói và xuất khẩu phải tuân thủ. Việc tổ chức Lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng sẩu riêng đầu tiên theo Nghị định thư đã chứng minh chất lượng sản phẩm sầu riêng của Việt Nam đã được nâng lên.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan, cho biết việc sầu riêng Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc là là kết quả của nỗ lực đàm phán suốt thời gian dài của các cơ quan chuyên môn giữa hai bên và sự đồng hành kiên trì của cộng đồng những người sản xuất và xuất khẩu sầu riêng Việt Nam.

Sự kiện xuất khẩu chính ngạch sầu riêng đầu tiên được tổ chức tại Đắk Lắk là niềm tự hào không chỉ của người trồng sầu riêng Đắk Lắk mà còn là niềm vui chung của người dân vùng Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Để có được những lô sầu riêng đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch ngày hôm nay, các vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng đã phải chuẩn bị sẵn sàng và trải qua rất nhiều khâu kiểm tra của cơ quan chuyên môn hai nước, đáp ứng được yêu cầu về kiểm soát sinh vật gây hại, an toàn vệ sinh thực phẩm, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép; thực hiện đúng quy cách về đóng gói, đảm bảo truy xuất nguồn gốc chính xác.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT nhấn mạnh: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau". Trái sầu riêng hay bất kỳ một loại nông sản nào khác muốn đi xa, tạo thị trường bền vững, thì mọi cá nhân trong chuỗi giá trị nông sản cần phải chung sức chung lòng, hợp tác để cùng đi lên.

"Nông dân, doanh nghiệp, địa phương có vùng trồng và cơ quan quản lý nhà nước cần "đi cùng nhau" để xây dựng thương hiệu sầu riêng Việt Nam trở nên nổi bật trên thị trường quốc tế; đồng thời có ý thức tạo dựng và giữ gìn hình ảnh một nền nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm đối với người tiêu dùng" - Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Trong chuyến hàng xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang thị trường Trung Quốc lần này tại Đắk Lắk có 5 doanh nghiệp tham gia. Mỗi doanh nghiệp vận chuyển từ 1-2 container xuất khẩu.