Sau Sài Gòn FC, Than Quảng Ninh cũng "tan đàn xẻ nghé"

Khép lại V.League 2020, Than Quảng Ninh cán đích với vị trí thứ 4 chung cuộc dù đội hình thiếu vắng những trụ cột quan trọng. Dưới sự đầu tư, định hướng từ lứa cầu thủ trẻ thì đây được xem là thành tích đáng khích lệ của thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng.



Tuy nhiên, sau khi mùa giải 2020 kết thúc, trong khi các câu lạc bộ khác vẫn đang sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng thì Than Quảng Ninh lại “án binh bất động”. Hàng loạt những khó khăn, đặc biệt là về vấn đề tài chính khiến đội bóng đất Mỏ phải nói lời chia tay với nhiều cầu thủ quan trọng như thủ môn Tuấn Linh, Xuân Hùng, Nhật Minh, Dương Thanh Hào, J.Lynch,…

HLV Phan Thanh Hùng than thở

2 ngày trước thời điểm hội quân trở lại, HLV trưởng câu lạc bộ Than Quảng Ninh, ông Phan Thanh Hùng than thở: "Tôi không rõ đến lúc đó còn cầu thủ nào để tập nữa không vì gần như đã đi vãn cả đội hình rồi còn đâu. Hiện đã có tới 10 cầu thủ chia tay đội bóng sau khi mùa giải 2020 khép lại".

Một thành viên của BHL đội bóng chia sẻ: "Tôi đang muốn gặp Chủ tịch đội quá mà chưa liên lạc được. Không hiểu CLB có hướng xử lý thế nào mà cho đi hết như thế. Đầu tư bao nhiêu tiền của mà giờ để xảy ra tình trạng thế này. Đội còn mười mấy anh em trong đó có cầu thủ trẻ Nguyễn Hai Long vẫn còn hợp đồng trẻ với đội. Đồng đội đi “vãn” cả thế này, Xuân Tú, Hồng Quân, Hai Long tập với ai. Thấy các đội khác chiêu mộ cầu thủ ầm ầm mà sốt hết cả ruột".

Đơn "cầu cứu" của CĐV Than Quảng Ninh

Một cầu thủ Than Quảng Ninh chia sẻ trong sự âu lo: "Tôi vẫn còn hợp đồng với đội nhưng giờ đi hết thì chúng tôi không rõ bản hợp đồng này liệu có còn giá trị nữa không nếu đội không còn người. Tôi được biết Hội cổ động viên đội Than Quảng Ninh đã viết đơn kêu cứu lên lãnh đạo tỉnh. Tỉnh mà không quan tâm thì đội Than Quảng Ninh tan mất".

Người hâm mộ cũng rất quan tâm đến thông tin về tình hình khó khăn của câu lạc bộ khi để nhiều trụ cột ra đi, nhưng cho đến lúc này vẫn chưa có bản hợp đồng mới nào được chiêu mộ, từ đó dẫn đến một tương lai bất định. Hội cổ động viên Than Quảng Ninh đã gửi đơn kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh, kèm theo 10.000 chữ ký “cầu cứu” sự giúp đỡ, để đội bóng tránh nguy cơ phải dừng hoạt động.