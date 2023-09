Nhiều nơi cấm sạc xe điện qua đêm, tích trữ cát sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Nhiều chung cư cấm sạc xe qua đêm sau vụ cháy chung cư mini

Mới đây, vụ cháy chung cư mini ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người thiệt mạng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Nguyễn Minh (27 tuổi, sống tại tầng 12 chung cư quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, sau vụ cháy, không riêng gì chị mà cư dân toà nhà đều rất hoang mang, thương xót các nạn nhân không may tử nạn.

Cảnh hoang tàn sau vụ cháy tại chung cư mini ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người tử vong. Ảnh: Phạm Hưng

"Chúng tôi cũng nhìn lại các biện pháp PCCC trong toà nhà. Rất may từ nhiều năm qua, Ban quản lý toà nhà luôn phối hợp chặt chẽ với Ban quản trị để kiểm tra định kỳ hệ thống PCCC hàng tháng, tạo sự yên tâm cho cư dân. Đặc biệt, liên quan nguyên nhân vụ cháy chung cư mini được cho là do cháy xe điện, Ban quản lý chung cư đã nhanh chóng quy hoạch lại vị trí để xe máy, xe đạp điện dưới hầm B1 toà nhà", chị Minh chia sẻ.

Chung cư nơi chị Minh sinh sống khu vực xe điện đã được quy hoạch riêng 1 khu vực tách biệt với khu vực để xe máy, được lắp 1 tủ điện tổng riêng để tắt áp tổng ngay khi khu vực sạc xe điện gặp sự cố. Ảnh: Gia Khiêm

Theo chị Minh, các xe điện được sắp xếp vị trí dễ nhìn, sát bốt bảo vệ; Ban quản lý yêu cầu cư dân di chuyển xe cũ, lâu không sử dụng, đến các khu vực khác.

"23h mỗi đêm, bảo vệ sẽ tuần tra, ngắt hết các ổ sạc của xe điện để đảm bảo an toàn. Điều này giúp cư dân chúng tôi yên tâm phần nào. Ngày 14/9, Ban quản lý phát đi khuyến cáo đảm bảo an toàn PCCC, trong đó nhấn mạnh cư dân thường xuyên kiểm tra và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ xe đạp/xe máy điện; tuyệt đối không mang xe đạp/xe máy điện lên trên căn hộ để sạc; Ban quản lý sẽ kiểm tra nguồn điện cấp sạc, rà soát, hướng dẫn, sắp xếp khu vực gửi xe đạp/xe máy điện; ngắt nguồn sạc điện từ 23h đến 7h hôm sau để đảm bảo an toàn PCCC", chị Minh nhấn mạnh.

Nữ cư dân này cho biết thêm, khu vực xe điện đã được quy hoạch riêng 1 khu vực tách biệt với khu vực để xe máy, được lắp 1 tủ điện tổng riêng để tắt áp tổng ngay khi khu vực sạc xe điện gặp sự cố.

Chung cư tích trữ cả cát để xử lý khi xe cháy nổ

Tương tự, tại chung cư Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã có thông báo tới toàn thể cư dân trong tòa nhà về việc sạc xe điện. Cụ thể, Ban quản lý tòa nhà đã quy hoạch 2 khu vực để xe điện và xe xăng riêng biệt. Khu để xe điện được bố trí gần khu vực bảo vệ để dễ quan sát trong trường hợp xảy ra sự cố.

Chung cư Đại Kim bố trí khu vực xe điện gần bàn bảo vệ. Ảnh: Gia Khiêm

Ngoài ra, Ban quản lý tòa nhà cũng yêu cầu cư dân không được sạc pin, ắc quy cho xe đạp điện, xe máy điện qua đêm tại hầm gửi xe. Ban quản lý sẽ bố trí nhân viên kiểm tra và ngắt các thiết bị sạc ra khỏi nguồn điện tòa nhà. Thời gian ngắt điện từ 23h hàng ngày. Đồng thời, cư dân tại chung cư Đại Kim cũng không được sạc điện ngay khi vừa chạy xe. Xe phải để nguội pin sau khoảng 20 phút mới được sạc.

Xe đạp điện không được sạc qua đêm. Ảnh: Gia Khỉêm

Khu vực để xe điện tại một khu chung cư. Ảnh: Gia Khiêm

Thậm chí, trước lo ngại việc pin xe điện cháy khó dập tắt bằng các bình chữa cháy thông thường, chung cư Đại Kim đã bố trí cả khu vực chứa cát để xử lý khi gặp sự cố hỏa hoạn. Ảnh: Gia Khiêm

Theo đại diện tổ dân phố phường Đại Kim cho hay, trước việc Ban quản lý chung cư đưa ra thông báo trên, đa phần cư dân đồng tình với quy định mới nhưng vẫn có một số người dân phản đối.

Một số người cho rằng nếu chỉ được cắm sạc tới 23h đêm thì sẽ không đầy bình, họ yêu cầu bảo vệ phải canh khi xe được sạc đầy mới rút điện. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến của thiểu số. Bởi nếu quy định như vậy, bảo vệ phải thức đêm trông xe sạc, không may họ ngủ quên sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng", vị này cho hay.

Thậm chí, trước lo ngại việc pin xe điện cháy khó dập tắt bằng các bình chữa cháy thông thường, chung cư Đại Kim đã bố trí cả khu vực chứa cát để xử lý khi gặp sự cố hỏa hoạn.

Tại một số chung cư mini ở Triều Khúc, việc sạc xe điện qua đêm cũng đã bị cấm. Thậm chí, người quản lý còn cấm hẳn xe điện và yêu cầu người thuê chuyển sang sử dụng xe máy hoặc xe đạp. Thời gian chuyển đổi phương tiện từ sau ngày 30/9.



"Việc cấm xe điện tôi cho rằng không cần thiết bởi cũng chưa rõ nguyên nhân vụ cháy do đâu. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc không sạc xe điện qua đêm là cũng vì để đảm bảo an toàn cho mọi người mà thôi", nam sinh Hoàng Văn Tuấn cho hay.